La sorprendente cláusula en el convenio de Piqué y Shakira que afecta de lleno a Clara Chía

Aunque hay muchos ejemplos de ex bien avenidos, está claro que Shakira y Gerard Piqué no son un buen ejemplo de ello. Desde que se dio a conocer su separación, la cantante y el exfutbolista mantienen una batalla mediática en la que ella ha movido muchas más fichas que él, sobre todo a través de sus canciones. Lo último que se conoce es que la colombiana habría impedido que sus hijos acudan al enlace de Marc Piqué, el hermano de su ex, con María Valls, que tendrá lugar el próximo 23 de junio.

La fecha de la boda coincide con los quince días en los que Shakira se queda con los menores, y a pesar de que Piqué le ha pedido alargar la temporada que los tiene él para que puedan ir a las nupcias de su tío, la artista se habría negado en rotundo. Al parecer, la razón de su negativa radica en que no quiere que coincidan con Clara Chía, la pareja del deportista.

Shakira y Piqué con sus hijos Agencias Gtres

En este sentido, Pepe del Real asegura en “El programa de Ana Rosa” que existe una cláusula en el convenio regulador que firmaron Shakira y Gerard Piqué cuando se separaron que “marca o regula quién puede estar en la casa y convivir con los niños”. Se trataría de una condición que la cantante habría impuesto para proteger a los menores y no involucrar en su vida a personas que podrían estar de paso en la de su padre.

Sin embargo, está claro que la relación de Clara Chía y Piqué se consolida a cada día que pasa, hasta el punto de que la joven ya es una más en la familia del catalán. Incluso se ha barajado la posibilidad en los últimos días de que podrían ser los próximos en pasar por el altar, una ocasión en la que Shakira lo tendría muy difícil a la hora de impedir que sus hijos acudan.