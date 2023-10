Cristina Pedroche comparte su vídeo más tierno y especial junto a la pequeña Laia

Cristina Pedroche ha compartido el vídeo más tierno y emotivo de su recién estrenada maternidad junto a su bebé, la pequeña Laia. La presentadora ha subido un clip que grabó sin querer con el móvil de ambas y las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar, llenando el post de de mensajes de amor y de cariño. "Qué más da dormir poco si siempre que te despiertan es así. (Revisando fotos y vídeos me he encontrado con este sin saber que estaba grabando, mi carrete ahora solo tiene una dueña)", titulaba la de Vallecas junto al momento con su bebé.

En el vídeo, aparece Cristina Pedroche hablándole a su hija y la pequeña le responde, manteniendo una conversación madre e hija, mientras Laia se ríe de todas las cosas que le dice su madre. "El mejor video de la historia. Me derrito de verdad con esa risa", escribía una seguidora de la presentadora. El post acumula más de 34.000 likes y cientos de comentarios sobre la tierna escena.

La de Vallecas está en una nube desde que se convirtió en mamá por primera vez junto a Dabiz Muñoz el pasado 14 de julio. Poco a poco a vuelto a retomar sus proyectos profesionales,, aunque le está costando mucho de su bebé, el amor de su vida. A pesar de estar viviendo un postparto cargado de emociones, la presentadora ya tiene planeado su próximo embarazo. Cristina Pedroche quiere darle una hermanita a Laia en "un año o dos", según desveló en su última entrevista en "Zapeando".

La presentadora ya está centrada de llena en su vestido para dar "Las Campanadas" más especiales de su vida. Este año se cumplen 10 años desde que comenzó a tomar las uvas en la Puerta del Sol y, junto a Josie, está preparando su look más personal, inspirado también por su reciente maternidad.