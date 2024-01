La romántica felicitación de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz por su 44 cumpleaños: "Qué suerte tuvimos de encontrarnos y de mirarnos de verdad"

Dabiz Muñoz está de celebración. El chef cumple hoy 44 años y Cristina Pedroche no ha dudado en felicitar a su marido a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores. Junto a una fotografía de ambos, la presentadora le ha dedicado unas románticas palabras a media naranja.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida (en versión adulta) Qué suerte tuvimos de encontrarnos y de mirarnos de verdad. Marido, me haces mejor y no se me ocurre mejor compañero de aventuras que tú (sea la que sea). Hoy es tu cumpleaños pero el regalo lo tengo yo todos los días. Te amo. Te amamos", ha escrito Pedroche en su red social. El post acumula más de 49.000 likes y se ha llenado de multitud de mensajes de amor y de cariño Dabiz y la pareja, deseándole lo mejor en su día.

El chef ha elegido su restaurante StreetXO, su "sitio favorito", para celebrar su 44 aniversario. Este es uno de los tres negocios que tiene en la capital, especializado en comida fusión callejera con la alta cocina. A sus 44 años, Dabiz Muñoz hizo historia el pasado 20 de noviembre de 2023 al ser nombrado por tercera vez como mejor cocinero del mundo.

Pero el madrileño no solo triunfa en los fogones. Junto a Cristina Pedroche conforma una de las parejas más consolidadas y mediáticas del panorama nacional. El pasado 14 de julio el matrimonio dio la bienvenida a Laia, su primera hija en común. El chef y la presentadora dieron el "sí quiero" el 24 de octubre de 2015, tan solo unos meses después de conocerse. Lo suyo fue un flechazo y, a día de hoy, están más enamorados que nunca. "Ni en mis mejores sueños había imaginado algo parecido. Estoy muy orgullosa de ti. Como marido, como profesional y ahora también como padre.Pensaba que no podía estar más enamorada de ti pero cuando te veo cómo la miras, cómo la hablas…me derrito", escribió la de Vallecas el día de su octavo aniversario en Instagram.