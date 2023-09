Relaciones liberales: ¿cuál es la diferencia entre una pareja abierta, swinger o poliamorosa?

El poliamor y las relaciones abiertas cada vez convencen más a los españoles. El 41,4 % está de acuerdo en que se pueden mantener relaciones sexuales fuera de la pareja y un porcentaje un poco superior, el 47,4%, cree que una persona puede mantener dos o más relaciones afectivosexuales a la vez. Así lo reflejan los resultados de la tercera oleada de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre relaciones sociales y afectivas tras la pandemia.

En ese sentido, JOYclub, comunidad de más de 5 millones de usuarios, dirigida a todos aquellos que quieren disfrutar de una sexualidad abierta, ha desvelado cómo son las nuevas relaciones de “pareja” más allá de la monogamia en España. La socióloga Cecilia Bizzoto, embajadora de la marca explica que hay dos formas de entender el “ambiente liberal” en sentido estricto, que sería el que sólo hace referencia a las parejas swingers o liberales.

Según Bizzoto, los clubs antiguamente conocidos como de "intercambio de parejas" serían el centro neurálgico del ambiente liberal y las personas liberales serían aquellas que solteras o en pareja realizan sexo en grupo o exhibicionista en dichos espacios. Pero para la experta, el "ambiente liberal" en realidad va mucho más allá: "Es el ambiente en el que se incluye desde kinks a relaciones abiertas, poliamorosas, BDSM , y demás".

Diferencias entre una pareja abierta, swinger o poliamorosa

Una pareja monógama es un vínculo en el que dos personas acuerdan tener una relación exclusiva sexual y afectivamente. En la no-monogamia, alguna de estas dos exclusividades se rompe. Lo que en monogamia es una infidelidad, en no-monogamia deja de serlo y adquiere otro sentido. Así, Bizzoto habla de dos tipos básicos: parejas swingers o liberales.

Explica que en las parejas swingers no hay exclusividad sexual pero sí afectiva. Es decir, se puede tener relaciones sexuales con terceros, pero no enamorarse. De hecho, la socióloga señala que comúnmente las parejas swingers establecen una barrera entre el sexo y el amor y consideran que son dos entidades claramente divisibles. "El sexo con otros no va de afectos sino, incluso, de compartir una experiencia con la pareja", añade. Por lo tanto, las parejas swingers serían aquellas que deciden tener sexo con otras personas, pero "con los dos miembros de la pareja siempre presentes".

En cuanto a las parejas liberales, indica que son aquellas que se dan libertad para tener encuentros por separado con otras personas. "La cosa no va ya tanto de compartir a tu pareja con otras, sino de tener libertad sexual".

Por otro lado, están las personas abiertas sexual y afectivamente. Este sería el caso del poliamor y la anarquía relacional, matiza. En ambos casos, no hay límite para las emociones y tampoco se habla de “parejas” sino de “vínculos”. Para Bizzoto, puede haber parejas poliamorosas que, generalmente, "suelen tener un vínculo jerárquico", es decir, que dan prioridad a su relación por encima de otros vínculos, que quedan supeditados a ellos. En cambio, las personas poliamorosas no-jerárquicas no consideran tanto el término de “pareja” porque "no hay ningún vínculo principal o primario".