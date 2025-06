Eugenia Osborne confiesa tener “miedo” a los estallidos de su padre, Bertín Osborne

Bertín Osborne tiene una relación de amor-odio con la prensa. Muchas son las ocasiones que acude a los periodistas para promocionar sus trabajos, dar buena cuenta de sus movimientos e incluso hablar sobre asuntos de su vida privada. Otros días no está por la labor y estalla en cólera, como le sucedió hace unos días cuando llegó a Sevilla y perdió por completo los papeles contra un reportero que tuvo exquisita educación a la hora de plantear las preguntas.

Nunca se sabe por dónde puede salir. Unos días se niega a hablar, otros lo hace encantado, incluso de más, pues ha llegado a hablar cuestiones sobre su hijo con Gabriela Guillén que, después, se descubren como inventados. La polémica está servida y desde ‘La familia de la tele’ han querido descubrir a qué viene este vaivén. Lo hacen hablando directamente con su hija Eugenia Osborne, que por un lado comprende la desorbitada reacción de su padre, a la vez que reconoce abiertamente que ella también siente “miedo” hacia él. Estaban entre risas, aunque el tema parece bastante serio.

Eugenia Osborne y el miedo hacia su padre

El presentador ahora está trabajando en ‘Tu cara me suena’, donde ofrece su talento como cantante, imitador y también haciendo alarde de su vis cómica. Sin embargo, cuando regresa a Sevilla pierde ese sentido del humor, especialmente al ver que le espera la prensa para conocer más detalles sobre su relación con Gabriela Guillén y, especialmente sobre su hijo.

Este jueves ha subrayado que “no tengo vocación de padre” y que cuando su ex se quedó embarazada le dejó claro que “no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida, porque ya ha pasado, eso ya pasó”. Días antes se cerró en banda y su respuesta a la misma pregunta fue desproporcionada: “No te conozco de nada, no sé quién eres. ¿Te voy a decir algo personal? ¡Quién te crees que eres!”, increpaba al periodista que preguntó todo “por favor”, dando “gracias” y pidiendo “perdón” por ofenderle sin haberlo hecho.

Al ser preguntada sobre todo esto, Eugenia Osborne entiende que “uno se cansa ya, es como si te estuvieran preguntando lo mismo una y otra vez y si te pilla en un día malo, pues saltas”. Marta Riesco, quien le realizaba las preguntas para el programa de La 1, quiso saber si ella ha tratado de frenar estos estallidos de su padre. La respuesta ha pillado a muchos por sorpresa: “Yo claro que se lo digo, lo que pasa es que yo también me muero de miedo con él”, dice entre risas, aunque el asunto no se ha tomado tan a broma en redes sociales.