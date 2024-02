Cayetano Rivera amplía la familia en su mejor momento con María Cerqueira

No cabe ninguna duda de que Cayetano Rivera atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Tras su divorcio de Eva González, el torero pasó página de la mano de María Cerqueira, una presentadora portuguesa con la que comparte su vida desde hace cerca de un año. Aunque los dos intentan llevar su romance de la forma más discreta posible, las imágenes que han trascendido en los últimos meses dan buena muestra de lo enamorados que están.

Las sonrisas no se borran de sus rostros, y parece que esa felicidad que no disimulan se ha hecho más fuerte con la llegada de un nuevo miembro al hogar de Cayetano Rivera. "Os presento a Samba", dice el torero junto a una tierna imagen en la que posa con un precioso cachorro de bóxer.

No es ningún secreto que Rivera es un gran amante de estos amigos peludos de cuatro patas, y todo apunta a que Samba será el siguiente en unirse a la manada del torero en su finca de El Recreo.

Cayetano Rivera presenta a Samba Redes sociales

Una gran alegría que llega en un momento en el que su relación con Cerqueira parece del todo consolidada. De hecho, la semana pasada, el torero aprovechó el Día de San Valentín para hacer una muestra pública de cariño a su pareja, una exhibición de amor muy poco habitual en él.

Cayetano se puso romántico y publicó en sus redes sociales su primera fotografía junto a Cerqueira. La imagen recogía un momento muy íntimo de la pareja descansando en la cama, mientras el torero reposaba su cabeza sobre el regazo de la presentadora lusa, que le acariciaba el pelo con su mano izquierda.

Aunque el rostro de Cerqueira no aparecía en la imagen, no había duda de que se trataba de ella. Primero, porque su relación con Cayetano Rivera ya no es ningún secreto, y segundo, porque en sus dedos se apreciaban los mismos anillos que luce en otras imágenes de sus redes sociales.

María Cerqueira también publica una romántica imagen con Cayetano Rivera Redes sociales

Por su parte, ella fue igual de discreta que Rivera y compartió otra bonita imagen en la que aparecía abrazando al torero. De nuevo, el rostro del diestro brillaba por su ausencia, pero sin duda se trataba de él por la cadena plateada que colgaba de su cuello, la misma que se apreciaba en la fotografía que él mismo publicó.

Los dos han formado una bonita familia numerosa con los hijos que tuvieron por separado. Mientras que el diestro es padre de Cayetano y Lucía Rivera, que se lleva de maravilla con Cerqueira, la presentadora tiene otros dos hijos fruto de sus relaciones anterior: Francisca y João. Una entrañable postal a la que acaba de sumarse Samba, el último en llegar.