Exclusiva I Ana Duato: "Me siento indefensa. Espero que el fiscal ponga fin a este drama interminable"

Ala espera de la próxima emisión de la última temporada de «Cuéntame cómo pasó», su mayor éxito profesional (23 temporadas, ahí es nada), la actriz Ana Duato sigue inmersa en el proceso judicial abierto hace siete años a cuenta de un supuesto fraude tributario a través del despacho «Nummaria» por el que Anticorrupción pide para ella una condena de 32 años de prisión (su compañero de reparto, Imanol Arias, afronta una petición de condena de 27 años de cárcel).

«No puedo entender cómo alguien como yo, que siempre ha pagado sus impuestos y que no debe ni un céntimo a Hacienda, lleva tantos años en esta situación», asegura la actriz a LA RAZÓN a la espera de conocer la fecha del juicio. Una vista oral que afrontará, se queja, sin haber sido llamada a declarar en relación a cuatro de los siete delitos que le imputa la Fiscalía (los que hacen referencia a los ejercicios fiscales de 2014 a 2017, que el juez le atribuyó en 2018 por no haber tributado supuestamente 41 capítulos de la exitosa serie).

«Por supuesto que me siento indefensa. Si no me llaman a declarar, no me dan la oportunidad de defenderme», lamenta Ana Duato, que declaró en la Audiencia Nacional el 15 de junio de 2016 en relación a los posibles delitos fiscales cometidos en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 (por haber tributado sus ingresos a través del Impuesto de Sociedades y no en el IRPF). Pero posteriormente, se le imputaron otros cuatro delitos fiscales por los que, se quejaron sus abogados en su escrito de defensa, «nunca fue preguntada ni llamada al proceso durante la instrucción».

Ana Duato declara en la Audiencia Nacional. 15 06 2016 Cristina Bejarano La Razón

Tras pagar 970.297 euros en 2016 por las cuotas defraudadas entre 2010 y 2012, Ana Duato abonó a la Agencia Tributaria otros 265.427 euros por los ejercicios fiscales de 2014 a 2017, después de que Hacienda recalculara, según fuentes de su defensa, el importe de las cuotas defraudadas, que no alcanzarían en ese caso los 120.000 euros que delimitan la existencia de delito fiscal. Ahora, la popular actriz confía en que Anticorrupción retire la acusación por esos cuatro delitos fiscales. «No voy a hacerme la víctima –asegura en relación a esta cuestión–. Hacienda ya ha reconocido su error, por lo que espero que el fiscal ponga fin a este drama interminable».

Y es que, asegura, tras siete años de procedimiento judicial, «tanto en lo profesional como en lo familiar lo seguimos pasando muy mal». No obstante, mantiene su confianza en la Justicia. «Mi padre me enseñó la importancia del respeto a la Justicia y, a pesar de todo lo que he pasado, yo trato de enseñárselo a mis hijos para que tengamos una sociedad más sana».

A diferencia de la imputación original –recogida en la querella de la Fiscalía Anticorrupción–, la atribución de los postreros delitos fiscales se fundamentan en haber ocultado supuestamente parte de sus ingresos por la serie a través de una sociedad tachada de instrumental, Representaciones Artísticas Agapantus, a la que la actriz abonó parte de sus emolumentos (en porcentajes que oscilaron entre el 5 y el 30%). Pero la defensa de Ana Duato rebatió tanto el número de capítulos grabados como el montante que habría cobrado por cada uno de ellos según un informe pericial que llevó al instructor a ampliar las imputaciones por fraude tributario.

Según expuso su defensa al juez instructor, la actriz no cobró 63.101 euros por capítulo sino 54.336 hasta el capítulo 72 y 47.054 en adelante (sin contar los pagos que se detraían a la sociedad Agapantus), por lo que tildó de «errónea» la cuantificación efectuada por las acusaciones (que elevaron a 85 el número de episodios por los que habría dejado de declarar). «Si no se percibieron los honorarios por capítulos inexistentes, la pretendida elusión fiscal es imposible», concluían sus abogados, que insisten en que el pago de sus emolumentos a los actores por parte de RTVE «está intervenido, auditado y controlado por la Hacienda Pública».