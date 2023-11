El exmarido de Chenoa abandona su hogar: así es su nuevo chalé de soltero

El amor se les acabó a Chenoa y Miguel Sánchez Encinas tan solo un año después de intercambiar alianzas y convertirse en marido y mujer. El matrimonio ha decidido romper su unión y emprender caminos por separado, con todo el dolor y la incertidumbre que esta decisión arrastra. Les toca afrontar la vida por separado y recomponerse tras cuatro años de relación y viviendo bajo el mismo techo. Pero él ya ha puesto tierra de por medio instalándose en un nuevo hogar en el que tratará de recomponerse del bache sentimental.

Desde que la semana pasada saltase la noticia de su ruptura matrimonial, se han dado diferentes versiones para explicar lo que podría haber sucedido entre ellos para tan drástica decisión. Incluso se han llegado a plantear supuestas terceras personas y un desgaste de la relación por culpa de la convivencia, cuando desde el programa ‘Fiesta’ de Telecinco informaban de la noticia. Lo hacían tras hablar, según dijeron, con personas del círculo más próximo al médico especialista en urología que enamoró a la cantante. Sin embargo, ahora hay otras opciones sobre la mesa, como la imposibilidad de conciliar sus “profesiones diferentes” o que pertenecen a “mundos diferentes”. En cualquier caso, son circunstancias que existían ya cuando iniciaron su romance.

Él ya ha hecho las maletas y se ha instalado en una nueva residencia, de acuerdo con una publicación en "Vanitatis". Mientras, Chenoa continúa viviendo en su casa de Majadahonda, Madrid. Al parecer, el urólogo ha decido estrenar esta etapa de su vida en un chalé de tres plantas situado en la zona norte de la capital. Contará con todas las comodidades necesarias, pues cuenta con cuatro espaciosos dormitorios, tres cuartos de baño, garaje privado y hasta una zona ajardinada en la que se ha levantado una piscina. De momento, no habría pensado en comprar, pues se ha decantado por el alquiler, desembolsando cerca de los 3.000 euros mensuales por ella.

Chenoa y su marido, Miguel Sánchez, en una imagen de archivo GEN GTRES

Podría ser que la ruptura no sea definitiva y que los protagonistas hayan dejado abierta la posibilidad de una reconciliación. Al menos eso es lo que ha planteado la periodista Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’: “Estamos hablando de una situación que no vamos a dar por cerrada. Me dice que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde van. No hay terceras personas, ni por él ni por ella”, aseguraba tras haber mantenido una conversación con la propia Chenoa.