¡Por la morgue! Así entró Terelu Campos al hospital para conocer a su nieto

Terelu Campos estará encantada con la idea de ser abuela, aunque no está quedando demasiado bien ante el público. Desde que llegase al mundo el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, la colaboradora ha protagonizado varios desencuentros que le han colocado en la diana de las críticas. Uno con la prensa que ha sido muy castigado en redes sociales y también entre compañeros de profesión. También de amigos. Así ha sucedido este miércoles también en ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde siempre está muy presente en las conversaciones, especialmente en aquellas donde se pone un enfoque controvertido. Esta vez, quien ponía en aprietos a la hija de María Teresa Campos era Belén Esteban, quien ha desvelado el inusual sitio por el que entró al hospital para conocer a su nieto sin ser vista por los fotógrafos.

Alejandra Rubio rompe su silencio con un significativo mensaje tras su regreso a casa con su hijo Carlo Europa Press

A veces resulta confuso ver a Terelu Campos evitando a los compañeros de la prensa hacer su trabajo, cuando ella misma está en ese lado del oficio desde la comodidad de un plató. Pero cuando se apagan los focos remunerados se le apaga también la sonrisa y las ganas de atender a los reporteros que, después de horas de guardia a la intemperie y con una drástica bajada de temperaturas, aguardan a que les den tan solo unas palabras para regresar a la redacción con algo. El otro día se llevaron una bronca por parte de la protagonista, pero el jueves 5 de diciembre no pudieron verla llegar al hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ella se tomó sus precauciones para no ser vista en tan importante día, de ahí que, según ha desvelado Belén Esteban en su programa de TEN, accediese de incógnito por la morgue. Sí, por ese espacio que a muchos les da escalofríos tan solo escucharlo nombrar y por el que no entran los pacientes ni sus familiares, aunque sí salgan los menos afortunados.

Belén Estaban ha pasado muy mala tarde este miércoles en ‘Ni que fuéramos Shhh’ por la información en exclusiva que se traía entre manos sobre Terelu Campos. Sabía que desvelar este detalle de que entró al hospital por la morgue para conocer a su primer nieto no le sentará nada bien, aunque se escuda en que es verdad. Así se lo han trasladado fuentes de toda solvencia para ella, a las que da total credibilidad. Una noticia que ha caído en plató como una bomba, criticando una vez más a la madre de Alejandra Rubio por hacer negocio de los avatares de su vida, incluida la llegada de su nieto, mientras que reniega de la prensa y le dificulta su trabajo. Mantienen que sonreír al entrar, agradecer la presencia y dar dos frases no cuesta nada y no pone en peligro sus exclusivas y acuerdos profesionales. Belén no está contenta con haberlo contado, sabe que traerá mucho revuelo, pero también considera de mal gusto ese feo gesto con los compañeros que están en la calle haciendo posible su trabajo desde el plató, que es comentar después lo que ellos han conseguido filmar.

El look de abuela de Terelu Campos. Gtres

“A mí, de verdad, me da igual que me grabéis, no me he preocupado de maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto se lo hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé, luego diréis que si las relaciones son buenas, regular….”, comenzaba a quejarse Terelu Campos este fin de semana, al ver a los reporteros a las puertas de la casa de su hija tras recibir el alta médica. No le gustó que la grabasen sin arreglar, aunque menos la idea de que le hagan lo mismo a su hija. Continuó: “Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos, ¿entiendes? Que a mí me da igual, os lo prometo que me da lo mismo. No quiero que se lo hagáis a ella”, pedía cabreada. Esto le ha valido muchas críticas, más ahora al saber que días antes entró por la morgue a conocer a su nieto, para después hablar feliz ante su programa en directo, para quedarse muda al día siguiente y estallar al del después. Así, Laura Fa sentencia que “quieren la parte buena del negocio, que es la pasta. Lo otro les agobia”.