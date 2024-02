La familia de Antonio Tejado le arropa en prisión tras el duro testimonio de Candela Acevedo

Antonio Tejado está en el foco de la noticia desde que fuese arrestado y entrase en prisión provisional sin fianza. Se le acusa de presunta pertenencia a una banda criminal que robaba en casas de lujo de Sevilla, entre ellas la de su tía, María del Monte. Se habla de “extrema violencia e intimidación”, pero lo que le ha llevado a estar entre rejas no ha sido solo este supuesto delito. Sino otro anterior. Aquel cometido contra su expareja, Candela Acevedo, que anoche se sentaba en el plató de ‘De viernes’ para contar con todo lujo de detalles cómo difundió vídeos de contenido sexual sin su consentimiento y sin recordar haberlos grabado. Horas más tarde, quien fuese su suegra, a la que también señaló como culpable de los problemas de su hijo, acudía a la cárcel para reencontrarse con su hijo.

La madre y el hermano de Antonio Tejado junto a Samara Gtres

María José García no estaba sola en su visita penitenciaria. Como ya hizo el fin de semana pasada, le acompañaba su nuera, Samara, novia de Antonio Tejado y ahora uno de sus pocos apoyos en medio de la polémica. También estaba junto a ellas Chema, hermano del detenido, que en varias ocasiones se ha pronunciado sobre el entuerto en el que ahora está metido el exconcursante de realities. A diferencia de la semana pasada, esta vez no se han producido llantos en las inmediaciones de la prisión, como sí pasó cuando la madre de Tejado recibió una inoportuna llamada que terminó en lágrimas desconsoladas frente a las cámaras.

Esta vez la visita ha sido mucho más discreta de cara a la galería. La madre, el hermano y la novia del detenido no han querido hacer declaraciones a los reporteros que se han acercado para inmortalizar su segundo reencuentro en prisión. Quizá porque han pasado escasas horas del duro testimonio presentado por Candela Acevedo en televisión. No solo ha aclarado lo sucedido con los vídeos sexuales que pulularon por culpa de su ex, sino también denunció el infierno que vivió a su lado. Un calvario que le hizo recurrir a la terapia, que aún continúa aliviándole el dolor que lleva dentro y el miedo que aún asegura tener ante él.

La madre y el hermano de Antonio Tejado Gtres

Pero Candela Acevedo no solo señaló a su ex como culpable de sus males. También apuntó a su exsuegra, María José, a quien considera responsable del mal comportamiento de su hijo por no haber puesto remedio cuando le pidió auxilio para controlarle. “La madre de Antonio Tejado lo ha tapado todo. Yo me esperaba que su madre hablara con él, pero ella no me ayudó”, comenzaba a decir la joven, que entiende “que una madre siempre va a proteger a sus hijos, pero la forma en la que está actuando ella no es la correcta”, considera. Ahora a la madre le toca el mal trago de ver a su hijo entre rejas, acusado de graves delitos y de haber traicionado supuestamente a su propia tía, María del Monte. El dolor es incalculable.