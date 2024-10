Fernando Osuna, abogado del caso del marido de la duquesa roja: “Si recurren pediremos la ejecución provisional de la condena”

La justicia ha terminado por darle la razón, sin peros, a Rosario Bermudo, quien litigaba contra sus hermanos para obtener la legítima que le corresponde de la herencia de su padre. No fue hasta diez años después de la muerte de Leoncio González de Gregorio y Martí, que la justicia le reconoció como hija del que fuese marido de la duquesa de Medina Sidonia, popularmente conocida como la “duquesa roja”. Era 2019 y creía que con esta resolución judicial que atendía al ADN que probó su parentesco, sus problemas llegarían a su final. Acababan de comenzar. Los cuatro hermanos debían cederle la parte correspondiente de la herencia para que obtuviese la legítima. Tras mucho pelear recibió la mitad. Una de sus hermanas, Pilar González de Gregorio, se lo ponía más difícil que el resto, pues se negaba a pagar con dinero y ofrecía a cambio tierras, asegurando que fue lo que principalmente heredó de su padre. No había acuerdo y el pasado 9 de octubre estaban citadas ambas partes en los Jugados de Soria. Ya se ha dictado sentencia, que condena a los cuatro hermanos a pagarle 1,2 millones de euros, pero hay muchos matices. LA RAZÓN ha hablado con su abogado, Fernando Osuna, para despejar las posibles dudas.

Rosario Bermudo hija del aristócrata Leoncio Cedida

“Ha salido todo muy bien, muy bien de verdad”, asegura el abogado de Rosario Bermudo después de conocerse la resolución de la jueza. Después de atender a ambas partes, la magistrada ha entendido necesario compensar a la demandante con 1,2 millones de euros, en los que habría sido agraviada respecto a sus cuatro hermanos. Todos ellos han recibido la misma condena, de forma solidaria, aunque el reparto de los bienes de su padre en su día no fue igualitario: “Se les ha condenado a los cuatro hermanos de forma solidaria, aunque a una de ellas se le condena a pagar más, porque recibió más en la parte de mejora y heredó más de su padre”. Además, contundente se muestra el letrado a la hora de subrayar un detalle: “Están obligados a pagar en metálico”. No hay opción a entregar tierras o propiedades, tan solo vale el dinero, pues Rosario lo necesita para afrontar las dificultades de su vida, con un marido con movilidad reducida a su cargo.

Las reticencias mostradas durante este tiempo y que tan solo han alargado el proceso judicial durante años también tienen consecuencias. Los hijos de Leoncio González no solo deben compensar a su hermana, sino también a afrontar las costas del juicio que, como adelanta Fernando Osuna, “son altísimas”. Aunque no se ha desvelado la cifra exacta a la que deberán hacer frente como pago del proceso, el letrado estima que ronda “entre el 7 o el 8 por ciento, que podría superar los 100.000 euros fácilmente”. Un nuevo pellizco a la economía personal de los hermanos de Rosario Bermudo, que no quería recurrir a tanto para hacer justicia. Aun así, en palabras de su abogado, “está loca de felicidad, imagínate, han sido muchos años, muchos problemas, muchas trabas, muchos obstáculos que, aunque fuesen dentro de la legalidad, eran obstáculos para alargar el proceso”.

ENTREVISTA A PILAR MEDINA SIDONIA ( PILAR GONZALEZ DE GREGORIO Y ALVAREZ DE TOLEDO ) Connie G. Santos La Razón

Rosario Bermudo por fin respira tranquila, pues confía en que todo ha llegado a su final. Eso sí, no es del todo así, pues aún cabe posibilidad de recurso. Pilar González de Gregorio ha peleado mucho para evitar esta sentencia que le obliga a pagar lo correspondiente en metálico y no en terrenos, de ahí que pueda hacer valer su derecho a recurrir el dictamen a una instancia superior. Esta sería la Audiencia Provincial, una opción que ya se plantea Fernando Osuna. En un plazo de 20 días puede redactar un escrito para recurrir la decisión de la jueza, pero llegado el caso, el abogado afirma en conversación con LA RAZÓN que “tenemos previsto solicitar una ejecución provisional de la condena”. Es decir, que se haga valer lo dictado por la jueza de los Juzgados de Soria, a la espera de que la Audiencia Provincial tome su futurible veredicto. Pese a todo, Rosario está cada vez más cerca del final, de ahí su felicidad: “Estoy contentísima”.