Se filtran fotos nunca vistas de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Este 13 de octubre es un día especial para Isa Pantoja y Asraf Beno, aunque esté empañado en nostalgia y polémica a partes iguales. Se trata del primer aniversario de boda. Un año desde que intercambiasen alianzas y se jurasen amor eterno en Sevilla, en un enlace con tintes árabes en el que fueron más sonadas las ausencias que las presencias. Y es que todos se preguntaban hasta el último instante si finalmente Isabel Pantoja superaría su rencor y regalaría a su hija el sueño que supone casarse con el amor de su vida con la bendición de su madre. No pudo ser y es que la tonadillera no habla a su hija desde meses antes de que contrajese matrimonio. Se perdió su gran día, provocándole un profundo dolor y un vacío que ni Dulce, su niñera, pudo llenar esta vez. Pero ahora la artista tiene una nueva oportunidad de sentirse cerca de aquel día que prefirió perderse, ahora que han salido a la luz fotos inéditas. Y quizá no llegan en el mejor momento, ahora que la madre estaría atravesando por un momento de salud "muy grave", que no quieren poner nombre, pues consideran "que es algo que le corresponde a ella contar".

Para conmemorar tan importante aniversario, la pareja ha querido abrir su álbum de fotos privado del día de su boda. Ahí han elegido algunas instantáneas que, hasta la fecha, no habían visto la luz. No formaron parte del reportaje fotográfico que vendieron a la revista que llevó su enlace y sus rencillas a la primera plana. Tampoco acabaron en las redes sociales de los contrayentes, que optaron por disfrutar del día dejando Instagram aparcado. Pero ahora son sus fans los primeros en ver algunos detalles que han permanecido a la sombra durante estos últimos doce meses. Y es que las siguientes estampas no habían sido mostradas al mundo hasta ahora, cuando se cumple el primer año de su ‘sí, quiero’.

Isa Pantoja junto a sus damas de honor el día de su boda Instagram

A través de un vídeo con el que pretenden resumir cómo fue el día en el que se convirtieron en marido y mujer, la pareja ha incluido material inédito. Imágenes que habían permanecido ocultas al mundo de la fiesta que supuso su boda, después de cuatro años de noviazgo y tras superar los obstáculos que pocos confiaban que sortearían. Su familia no daba un duro por ellos, de ahí quizá que tan solo Anabel Pantoja estuviese presente y que Jorge Javier Vázquez tuviese que hacer de padrino de la novia ante la ausencia de seres queridos que pudiesen ejercer tan destacado papel. Por fortuna estaba rodeada de amigos, como así presume ahora con la imagen de sus damas de honor, ansiosas por verla acercarse al altar minutos antes del gran momento. Isa Pantoja estaba pletórica, contando los minutos para enfundarse en el vestido.

Isa Pantoja junto a su vestido de novia Instagram

Un vestido al que le ha ofrecido un papel protagonista un año después. Isa Pantoja ha mostrado los momentos previos a ponerse el traje nupcial con el que daría el gran paso con Asraf Beno. Eligió para la ocasión un diseño de Hannibal Laguna que conquistó a las expertas en moda, que cayeron rendidas ante los detalles de su elección. Escote cuadrado, espalda de tul transparente, manga larga con hombros abullonados y una larga cola eran sus principales ingredientes. Pero ahora las miradas se fijan en su batín, ese que llevó mientras se maquillaba y se peinaba y que también es su atuendo en las imágenes inéditas que ahora ven la luz, un año después. Un día para celebrar que, sin embargo, siempre estará empañado por aquellos que no estuvieron, aunque siempre dará las gracias por los que sí les acompañó.