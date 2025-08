Fran Perea: "No era tan fácil ser feliz, pero lo soy"

Mientras algunos reniegan del pasado que les catapultó, el polifacético Fran Perea (Málaga, 1978) lo utiliza de inspiración para seguir trabajando por la cultura, ya sea como director, actor, productor o músico. De hecho, guitarra en mano les acaba de cantar a los béticos su nuevo fichaje adaptando la letra del mítico «Uno más uno son siete». Aunque nuestra charla le pilla de vacaciones, en unos días retoma una gira que le llevará a la cantera marbellí de Starlite Occident el 16 de agosto. Un escenario en el que sus fans de «Los Serrano» se juntarán con las generaciones que le han descubierto después: «Somos como el «Verano Azul» del siglo XXI -nos confiesa-. En los conciertos gran parte del público de más de 40 años viene con sus hijos. Yo estoy muy agradecido a la vida por haberme permitido formar parte de un gran éxito como fue la serie «Los Serrano», al público que viene con el impulso de la nostalgia le doy lo que viene buscando y luego le damos productos de calidad, de lo que hago ahora».

En esta gira está promocionando nuevo single «Me dejé querer», uno de los temas que cantará 16 de agosto en Starlite Occidente. ¿Cómo van esos conciertos?

La gira de mi nuevo trabajo, «El hombre invisible», está prevista para el año que viene, así que este año queríamos hacer una mezcla entre la parte más nostálgica y nuestros tres nuevos singles. Cada vez hay menos espacios, como Starlite, para lanzar música nueva, pero somos infatigables.

Acaba de anunciar el último fichaje del Betis con la canción «Uno más uno son siete». ¿Cómo surgió esta idea? Porque usted es malagueño….

El Real Betis Balompié es un equipo amigable y luego está Isco, un grandísimo jugador por el que tengo devoción. Este año se daba la casualidad de que tenían siete fichajes nuevos e hicimos la broma.

Poco a poco ha ido tejiendo una industria a su alrededor. Tiene una productora, una discográfica, un teatro… ¿Cuestión de supervivencia o creatividad desbordante?

(Risas) Soy un peligro, realmente hay una mezcla de muchas cosas, vengo de provincias, cuando me empecé a dedicar a esto era de los que cargaba la furgoneta o ponía los cables. Por eso, me gusta dar la cara y también estar en la trastienda. Tengo una productora y un teatro para no depender de que me llamen. Además, soy muy creativo. He cometido errores en este emprendimiento, creé un sello discográfico en 2010 y he ido aprendiendo a base de hostias. Ahora ayudo a otros para que no comentan mis errores.

Fran Perea Tiia Öman

Uno de esos proyectos, el sello discográfico NBL, lo comparte con el actor Víctor Elías, ex compañero en «Los Serrano», al que también dirige en la obra «Yo, sostenido». ¿Esta dupla tiene cuerda para rato?

Sí, sí… Víctor Elías y yo tenemos una relación maravillosa desde 2018. Es un emprendedor nato, tiene mucha creatividad y nos complementamos muy bien. Donde yo fallo, él es fuerte y tenemos muchos proyectos

Otro de sus temas, tras «La puerta», viene inspirada por una escena junto al actor Antonio Resines. ¿Qué aprendió usted de él en su época en «Los Serrano»?

Es un tío extremadamente inteligente. He intentado ser lo más esponja posible con él y con la gran Belén Rueda, porque además de buenos profesionales son grandes seres humanos, he aprendido de su calidad personal, el respeto por el trabajo, por los compañeros… Gracias a ellos, intento no complicarle la vida a la persona con la que trabajo, porque en esta profesión hay mucho ego.

Estos días se ha publicado la complicada situación económica de Jesús Bonilla, también compañero en la serie. ¿Echa de menos más ayudas para su profesión?

El presupuesto del ministerio de Cultura es lo primero que se recorta. Si inviertes y te sale mal ya te has arruinado, porque la continuidad laboral se frena de golpe. Se está intentando mejorar pero somos muchos y el tejido no lo soporta.

Para terminar, 22 años después de la serie Los Serrano… ¿era tan fácil ser feliz?

(Risas) Me considero sinceramente una persona feliz y afortunada, tengo mis bajadas a los infiernos, como todos. Eso sí, cada día me levanto con ganas de hacer mi trabajo, agradecido por mi entorno, por mi familia elegida y la de cuna. Realmente, no era tan fácil ser feliz, pero lo soy.