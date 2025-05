Fran Perea resucita a Marcos Serrano con una nueva canción

¿Qué hubiera sucedido si Marcos Serrano hubiese escrito dos canciones sobre esa chica de la habitación de al lado? Es una pregunta que ha estado sobre la mesa durante años y que, para conocer la respuesta, Fran Perea acaba de lanzar su nuevo sencillo, 'Tras la puerta' (dentro del álbum 'El hombre invisible'), basado en las vivencias de aquel adolescente de 'Los Serrano'.

Marcos es, sin lugar a duda, el personaje más conocido de la carrera del artista. Fue el personaje que lo hizo popular y por el que, aún hoy, 22 años después, lo siguen identificando tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

En este nuevo trabajo musical, los personajes de la carrera de Perea asumen el control y alzan la voz para describir a la persona: ¿qué es más real lo que eres o la imagen que proyectas?, se pregunta. El cantante se aparta, desaparece y otras manos trazarán sus formas: "Da la palabra a sus personajes", anuncia el comunicado del lanzamiento.

Si hay un personaje tras el que Fran Perea desapareció, ese fue Marcos Serrano: "Me da la sensación de que yo me volví invisible en aquellos años. El título de este disco no está puesto al azar. Me encantaría que la gente supiera que yo, en aquella serie, interpretaba a un personaje que estaba muy lejos de mi forma de ser, pero al que le intenté dar toda la complejidad que pedía. Evidentemente, lo conseguí".

La canción es una adaptación de un poema escrito por Alfredo Mancera, primo de Fran Perea, que lo compuso en la época en la que Fran interpretaba a Marcos. Para la dirección musical, no podía haber mejor candidato que Alfonso Samos, que ha acompañado a Fran desde sus comienzos.

El nuevo álbum de Fran Perea, 'El hombre invisible', es el séptimo trabajo de estudio del malagueño y quinto que publica de forma independiente bajo su sello propio, Sinfonía en Nobemol, que evoluciona y se reinventa como NBL Música junto a Víctor Elías, con el que ya produjo 'Uno más uno son 20' (2023).