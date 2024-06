Fran Perea: "A mí no se me caen los anillos. Antes de ser actor he trabajado de otras muchas cosas"

Le conocimos con apenas 25 años cuando entró a nuestras vidas como Marcos, el hijo mayor de Diego Serrano que cautivó a millones de espectadoras -y espectadores- en “Los Serrano”. El final de una serie tan icónica como esta supone muchas veces la caída en desgracia de sus protagonistas, pero este no es el caso. Fran Perea ha sabido reciclarse, y precisamente de esto trata su último tema, “Al 100%”.

Se trata de una canción que ha compuesto en colaboración con ANFEVI, la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio, que pretende oncienciar y motivar al oyente a ser más respetuoso con el medioambiente, siguiendo una actitud proactiva. Elaborada a base de fragmentos de canciones de otros artistas, “Al 100%” es un himno al estilo pop-rock de todos aquellos que quieren marcar una diferencia y apostar por un futuro más sostenible. Siendo esta una actitud que caracteriza a la industria vidriera, un sector que, a lo largo de toda su trayectoria, se ha actualizado constantemente, mirando al futuro, afrontando los retos con determinación y persistencia, y siendo un modelo de industria referente en materia de economía circular.

El cantante Fran Perea en la presentación de su tema "Al 100%" Cortesía

Además, el actor y cantante se encuentra en plena gira “Uno más uno son veinte”, un juego de palabras con el tema que le catapultó a la fama y que tantas alegrías le está dando dos décadas después.

-¿Cómo fue el proceso de crear una canción “reciclada”?

Muy guay, muy divertido. Siempre es un reto construir una historia nueva a raíz de otras que ya han sido contadas siempre es un reto, pero fue muy chulo. Desde ANFEVI me dijeron que les gustaría que el tema fuera reciclado y a mí me pareció una idea estupenda y un reto bonito. Los artistas tenemos que crear desde cero historias, y hacerlo con palabras de otros compañeros es muy bonito. Yo había navegado en esa idea alguna vez, pero este ha sido el remate.

-¿Entiendo que las canciones y los artistas a los que haces referencia en “Al 100%” son algunos de sus favoritos?

Sí hay algunos a los que admiro muchísimo. Todos los que están ahí tienen mi admiración, pero seleccionarlos ha sido más una cuestión de encontrar una canción que pegaba en la historia que yo cuento. No las he seleccionado previamente. Si en un momento quería hablar de dolor o amor de una forma concreta, buscaba el tema e intentaba encajarlo. Además, por parte de ANFEVI también me han dado algunas indicaciones y yo tenía que estar abierto a lo que quisieran escuchar porque esto ha sido un trabajo conjunto.

-Usted también se encuentra en un buen momento al 100 %, celebrando sus 20 años en la música. ¿Ha sido un camino fácil?

Con la música he tenido una relación muy curiosa, porque mi entrada fue peculiar, desde luego: a través de una serie de televisión para la que hice la banda sonora y mediante un personaje, de Marcos en “Los Serrano”. Fue todo muy intenso, pase de cero a cien y después de la serie dejé de hacer música durante unos cuantos años. Ha sido una relación bonita pero un poco loca. Desde 2018, cuando la retomé, es cuando más cómodo estoy viviendo mi vínculo con la música porque tengo mi propio sello y hago proyectos en los que tengo todo el control. La gira “Uno más uno son veinte” me está dando muchas alegrías y hemos hecho varios “sold out”, así que estoy muy contento.

-¿Se inclina más entonces por su faceta interpretativa que musical?

Para nada, me identifico con todo lo que he hecho, somos lo que hemos hecho en nuestra vida. Esta canción, “Al 100%”, también tiene mucho que ver con eso: con reinventarse, reciclarse y saber qué tienes ahí para reutilizarlo. Usar tu propia experiencia. Siempre he compaginado mi trabajo de actor con el de músico, incluso antes de ser conocido. Hasta en momentos en los que no he estado editando discos como artista, he estado componiendo y haciendo música en casa. El músico y el actor siempre han convivido. Me gusta que sea así y espero que siga siendo así.

-¿Y le queda tiempo para usted?

Los artistas tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, pero muchas veces no nos queda casi tiempo libre. También es verdad que eso va por épocas. Hay años que son de mucho trabajo y otros más calmados, pero cuando la máquina se pone en marcha y hay tanta gente que depende de tu trabajo, toca pringar fuerte y dedicarle mucho tiempo al trabajo. No queda casi para el ocio, pero lo positivo es que encontramos también mucha satisfacción en lo que hacemos. Ocio y trabajo se difuminan un poco.

-Hay que exprimir cada oportunidad que llega, porque también es una carrera muy inestable, ¿no?

Sí, yo he tenido años en los que la cosa ha ido muy bien y he enganchado un proyecto con otro, y otros en los que he bajado el ritmo. Hay apuestas que haces que son éxitos y el reencuentro lo planeamos nosotros. Pusimos todo para dedicar un gesto de amor enorme a un proyecto que nos ha hecho ser lo que somos hoy. Fue una cosa que marcó a un país generacionalmente, pero también a nosotros que formamos parte de ello. Es algo que nos ha definido, siempre seré “el de ‘Los Serrano’ y lo llevo con una alegría inmensa, porque no todo el mundo tiene la suerte de formar parte de un proyecto de éxito como esa serie.

-Víctor Elías está a punto de casarse con Ana Guerra. ¿Veremos ahí otro reencuentro? ¿Alguna sorpresa preparada?

De eso no puedo hablar. Además, si dijera algo no sería sorpresa.

-¿Se ha planteado cómo hubiera sido su vida sin “Los Serrano”?

Es complicado averiguarlo, pero imagino que igualmente me hubiera dedicado a la música o la interpretación. Antes de “Los Serrano” yo ya estaba en Madrid haciendo otros proyectos, como “Al salir de clase” y obras de teatro. Digo yo que me hubiera salido algo más por algún lado, pero bueno, el caso es que “Los Serrano” marcó un antes y un después en mi vida de forma inevitable.

-¿Tenía un plan B cuando intentaba hacerse un nombre en la industria?

Sí, nunca he tenido problema en buscarme la vida de otra forma. De hecho, aunque yo doy la cara, también muchas veces formo parte del equipo que no se ve. Yo hago mucha producción y nadie sabe que lo he hecho yo, o a lo mejor vas al teatro a ver una obra y no te planteas que yo estoy detrás. Siempre me ha gustado mucho todo lo que rodea a esta industria y es muy posible que mi plan B hubiera ido por ahí, pero antes de ser actor también he trabajado de otras muchas cosas, como montando supermercados. No se me caen los anillos.

-¿Y qué le queda por hacer? ¿Algún proyecto frustrado?

Me apetece mucho dar el salto a México con mi música, que prácticamente es algo que ya está cerrado para noviembre. Me gusta mucho trabajar fuera. Estuve cinco años haciendo una serie hispanofinlandesa y me encantó tener que trabajar en otro idioma. Aunque era casi todo inglés también aprendí un poco de finlandés, y eso son retos a los que me gusta exponerme. Quiero salir de mi zona de confort, eso me pone al 100%.