Fran Rivera confiesa su experiencia con las drogas marcada por el trauma con su madre

Fran Rivera siempre se ha querido mantener al margen de los programas del corazón, aunque no tanto de las revistas del papel cuché. Pero ha roto su máxima y se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ para hablar sobre su vida privada y responder a todas las preguntas que se le realizaban. Y no ha defraudado, pues ha permitido que los presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, junto a sus colaboradores, indaguen en lo más profundo de sus vivencias. Así, habló de su nula relación con sus tres hermanos, cada uno por un motivo distinto, además de su eterna guerra contra Isabel Pantoja por despojarle de los recuerdos de su padre, Paquirri. Pero el punto donde se abrió más fue cuando trató la cuestión sobre su madre, Carmina Ordóñez, así como de su propia experiencia con las drogas.

El diestro ha sufrido mucho con la presencia de los estupefacientes en su familia. La adicción de su madre le ha marcado de por vida y más por la trágica forma en la que perdió la vida y por cómo la veía en la última etapa. El dolor es inmenso y le ha perseguido siempre. Es por eso que confiesa que jamás se ha atrevido a probar las sustancias estupefacientes, por miedo a que se repitiese la historia y hacer sufrir de igual manera a sus seres queridos. “Yo no he probado las drogas en mi vida, y eso es gracias a mi madre. A mí se me pueden achacar muchas cosas y la mayoría serán verdad, pero jamás he probado ni los porros, ni la cocaína ni nada peor”.

Al menos eso sí debe agradecérselo a Carmina Ordóñez, que con su ejemplo ha dejado claro a sus hijos el camino que no deberían tomar: “De pequeños nos metió tanta caña contra la droga, que yo no he probado una droga en mi vida”, dice orgulloso el invitado estrella de ‘De viernes’. Y es que esta misma lección se la ha querido transmitir a su propia hija, Tana Rivera, dejándole claro que fue la adicción lo que arruinó la vida de su abuela: “Mi madre era tan maravillosa que contarle quién es mi madre es muy fácil. Pero al final, es importante hablar de lo demás. La droga es tan mala, tan horrible. Es mentira, nadie la controla. Es terrible. Es increíble que la información que hay hoy en día la gente siga consumiendo la droga que sea. Es un problema social brutal. Para un hijo, el arma que vi fue todo esto tan horrible, sacar algo bueno. Y qué mejor bueno que sacar que el evitar que mi hija Cayetana tome una droga”.

Aun así, Fran Rivera es consciente que al final cada uno debe tomar sus propias decisiones, pero quería que su hija tuviese en su poder toda la experiencia que él mismo sacó de su propio sufrimiento: “Yo le dije a mi hija que hiciera lo que quisiera, pero que las drogas nunca, que la droga es lo peor que le puede pasar a una familia y que destrozó a su abuela”. Y piensa hacer lo mismo con sus otros dos hijos, los que ha tenido fruto de su matrimonio con Lourdes Montes, aunque por ahora son pequeños y es pronto para este tipo de conversaciones: “Si he conseguido que mi hija y que con los que vienen detrás tendré la misma conversación, y que mi madre me ayude a eso, lo voy a hacer. Y seguro que ella estaría encantada”, se reafirma.