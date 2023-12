Julián Contreras desmiente a Fran Rivera: “Se avergonzaba de mi madre”

Fran Rivera ha removido el pasado sentándose para atacar a Isabel Pantoja y valorar la nula relación que guarda con sus tres hermanos. No se habla con Cayetano Rivera, tampoco con Kiko Rivera y, desde hace muchos años, ni media palabra con Julián Contreras. Detalló por qué ha roto lazos con cada uno de ellos, a sabiendas de que sus palabras abrirían viejas heridas y supondrían un nuevo tsunami mediático. Y así está sucediendo, cuando le llega el turno a los afectados por su entrevista de responder. Aunque el hijo menor de Carmina Ordóñez ya se pronunció, destacando que el torero es un “pesetero”, ahora vuelve a la carga con nuevas duras declaraciones que dejan entrever que la paz entre ellos es algo difícil de firmar.

Fran Rivera De viernes

A la espera de que Fran Rivera se sienta en el plató de ‘De viernes’ para responder a las preguntas de Santi Acosta y Beatriz Archidona, Julián Contreras ha querido sentenciar a su hermano mayor. Y es que le ha dolido mucho el retrato público que ha realizado sobre su madre y su problema con las drogas: “Mi madre no pudo salir de ahí. Es duro. La echo muchísimo de menos. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época”, decía el diestro en la primera entrega de su entrevista a Telecinco. Esto ya provocó que Julián le respondiese muy duro en ‘Espejo Público’: “¿Se conciencia ahora de lo que ocurrió a nuestra madre? A buenas horas (…) Me parece increíble lo que está diciendo. Es vergonzoso”, decía en su día. Ahora, ha vuelto a tomar la palabra y ha subido el calibre de sus declaraciones.

Julián Contreras ha querido dejar claro que la relación entre Fran Rivera y su madre no era tan estrecha como ha querido vender ahora en televisión. Además, quiere destacar que la motivación que le empuja a remover el pasado es meramente económica: “Es un enfermo emocional del dinero”, asegura el escritor y reproduce Alexia Rivas este viernes en ‘Vamos a ver’. “Julián me ha contado que Fran Rivera se avergonzaba de su madre”, añade la periodista.

Fran Rivera y Julián Contreras, Caín y Abel larazon

Pero Julián Contreras no se ha quedado aquí y ha llegado incluso a amenazar a su hermano mayor: “Depende de lo que diga, yo contaré toda la verdad”. Y es que no está conforme con el perfil que ha dibujado de su madre y tampoco de cómo se ha vendido él en ese problema con las drogas que acabó con su vida: “Lo que ha contado de la enfermedad de mi madre roza el delirio. De mí puede decir lo que le dé la gana. Es algo que está totalmente fuera de lugar. Ahí nadie apareció y si yo hablara… solo estaba yo. Las versiones que está dando, en las que se proclama autosolucionador, cuando no estuvo”, decía muy cabreado contra Fran Rivera, a quien definió como una persona “miserable”.