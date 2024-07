Gabriela Guillén desvela cómo es su actual relación Bertín Osborne y le lanza una dura advertencia: "Cada uno sabe lo que hace"

Hoy se le cumple el plazo a Bertín Osborne para someterse a las pruebas de paternidad. Según desveló Beatriz Cortázar hace unos días en "Y ahora Sonsoles", el presentador tenía del 15 al 22 de julio para cumplir con la petición del juez. Tal y como señaló Pilar Vidal, el cantante de rancheras no iba a realizarse las pruebas tras haber reconocido al niño de Gabriela Guillén a mediados de junio.

Ahora, Gabriela Guillén, justo cuando se le termina el plazo a Bertín Osborne, se ha pronunciado sobre el asunto. Más tajante que nunca, la modelo, que sí se sometió a la as pruebas, le ha lanzado una dura advertencia al presentador y ha desvelado cuál es la relación que mantiene en la actualidad con él.

Gabriela Guillén advierte a Bertín Osborne en el último día para las pruebas de paternidad: "Cada uno sabe lo que hace" Europa Press

"¿De quién? No hay relación", ha respondido Gabriela Guillén tras ser preguntada por Bertín. Sobre si está cumpliendo con la manutención, la joven se ha limitado a decir que ella sí está cumpliendo, lapidando al presentador con cierta indiferencia.

Según ha declarado la modelo, a ella no le molesta nada la ausencia de Bertín Osborne en la vida de su hijo. "Bueno, cada uno sabe lo que hace, la vida", ha advertido al presentador por no estar presente en el crecimiento del pequeño. "Pues a que diga algo el juez, yo no lo sé. De verdad que prefiero estar desconectada y estar tranquila", ha zanjado sobre el asunto, dejando bien claro que no está preocupada y que ahora solo queda esperar a que la justicia tome una determinación, teniendo la última palabra el juez.