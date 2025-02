Gabriela Guillén y Eugenia Osborne, cara a cara: así ha sido su inesperado encuentro

Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras y ha reaccionado a las últimas declaraciones de Bertín Osborne, en las que confesaba que, cuando "cuando llegue el momento" de conocer a su hijo y se produzca su primer encuentro con el menor, "claro que os lo contaré".

Ante esta intención de ejercer como padre, la modelo ha sido muy clara. "Mira, siempre que sea lo mejor para mi hijo, será bien visto para mí y mi familia. Yo deseo que él esté bien y que, bueno, que si lo quiere ver... Mira, ya es hora. Después de un año. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo y se ha perdido de mucho y bueno...", ha declarado Gabriela, añadiendo que "estoy cansada ya", que "yo no hablo con él".

Gabriela Guillén responde a las declaraciones de Bertín Osborne confirmando que va a conocer a su hijo Europa Press

Sobre el convenio regulador y la pensión, la joven ha explicado que "es una cosa que no depende de mí. Y, aparte, que es el tiempo que, bueno, tiene que salir la sentencia final. Y, bueno, ya se dará los pasos correspondientes después de que se dicte sentencia... Ya se ha dictado sentencia, pero ahora la que... Bueno, tienen 20 días para que recurran, si quieren. Entonces, claro, yo, cuando me digan, pues haremos el segundo paso, que yo no lo sé". "No os puedo decir nada porque es que no hay nada. O sea, eso todavía lo tiene que estimar ahora cuando se haga el convenio regulador. Y es que no puedo decir nada más. O sea, es que estoy igual que todos", ha finalizado sobre el asunto, reconociendo que no sabe si Bertín querrá ejercer su derecho a tener un régimen de visitas o no.

Su inesperado reencuentro con Eugenia Osborne

Sin pelos en la lengua, Gabriela Guillén también ha revelado que se cruzó con Eugenia Osborne de casualidad en la calle, mientras la modelo iba paseando con su hijo. "El otro día me crucé con Eugenia en la calle, nos cruzamos en medio. Y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada. Yo iba con el bebé, nos cruzamos enfrente del Retiro", ha relatado la joven.