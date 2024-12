Alejandra Osborne, muy tajante, responde a Gabriela Guillén sobre el motivo por el que Bertín no conoce al bebé: "Yo nunca he dicho que no vaya a conocerlo"

Gabriela Guillén se sentó la semana pasada en el plató de "¡De Viernes!" y concedió una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha. Durante su paso por el programa de Mediaset, la modelo habló de diferentes temas personales, desde que sufrió abusos sexuales de pequeña hasta el conflicto que ha mantenido con Bertín Osborne. A día de hoy, la relación que mantiene con el presentador es "nula" y aún no ha conocido a su hijo.

"Si desde un principio hubiéramos hablado como dos personas adultas, lo hubiéramos solucionado entre nosotros. Y no involucrar terceras personas que solamente tiraban maldad hacia mi, y calumnias y mentiras. Se ha dejado comer la oreja por su entorno muy cercano del que no voy a decir el nombre por respeto", declaró Gabriela Guillén, señalando al entorno del presentador como uno de los motivos por los que no ha ido a conocer al bebé, que cumple en 10 días un año.

Ahora, Alejandra Osborne, una de las hijas más discretas de Bertín, ha respondido por alusión a Gabriela Guillén. Muy tajante, ha dejado claro que ella no tiene nada que ver en la decisión de su padre de no haber conocido al pequeño. "Yo siempre he dicho lo mismo. mi padre hará lo que quiera cuando él quiera, nos contará lo que quiera cuando él quiera, y no sé, yo nunca he dicho que no vaya a conocerlo. Siempre he dicho que lo que me dicte el corazón cuando sea el momento, y ya está", ha sentenciado.

Gabriela Guillén De viernes

Sobre si ella dará el paso de conocerlo, Alejandra Osborne ha explicado que "mi padre no nos va a prohibir nada nunca en la vida. Este tema la verdad es que no lo hablamos mucho, entonces yo no sé qué va a pasar". "Si pasa, pues fenomenal" ha añadido, afirmando que apoyará a Bertín en todas las decisiones que tome sobre el asunto.

Durante su entrevista, Gabriela Guillén desveló que su hijo había dicho su primera palabra, "papá". Sobre esta afirmación, Alejandra Osborne le ha quitado hierro al asunto. "Yo creo que todos los niños dicen papá primero, y las madres nos da algo. A mí me ha pasado también, o sea que...os hacéis unas historias en la cabeza. De verdad, os inventáis unas movidas que es alucinante. Anda ya, es más fácil para los niños decir papá que mamá. Y punto. A mí me ha pasado y me molestó muchísimo tengo que decirlo, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias", ha finalizado la hija de Bertín sobre el asunto.