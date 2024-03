Gabriela Guillén da el paso definitivo en su cruzada con Bertín Osborne

Después de meses en el ojo del huracán mediático y acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país, Gabriela Guillén por fin está disfrutando de cierta tranquilidad en su recién estrenada maternidad. Dos meses después de dar a luz a su hijo, la modelo ha conseguido apartarse del foco y no puede estar más feliz de por haber sido eclipsada con nuevas tramas del corazón, como el romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Aún así, Gabriela Guillén continúa en pie de guerra con Bertín Osborne y, según han desvelado fuentes cercanas a la modelo al programa "Así es la vida", la joven ya ha presentado la demanda de paternidad contra el cantante de rancheras para demostrar que es el padre de su hijo. Poco a poco y de la manera más discreta posible, Gabriela se ha propuesto llegar hasta el final y no va a descansar hasta probar que el pequeño es de Bertín.

Gabriela Guillén con su madre y su hijo en Madrid Gtres

Aún así, parece ser que , de momento, no le ha llegado nada al artista. Según Avilés, "a la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Bertín no ha recibido la demanda". "Viniendo de Gabriela, siento decir esto... Pero es que no me creo ni que la demanda exista", ha añadido el colaborador del espacio sobre el asunto.

La modelo se convirtió en mamá por primera vez el pasado 31 de diciembre. De momento, el presentador de televisión no ha querido conocer al pequeño y parece ser que no tiene intención de hacerlo. Ambos están atravesando por el peor momento de su relación y sus diferencias son irreconciliables. Aún así, Gabriela Guillén sí ha presentado a su hijo al entorno más cercano de Bertín, como "El Turronero", al que pidió la modelo que ejerciera de padrino y que éste rechazó por la complicada relación que mantienen los dos protagonistas de esta historia a día de hoy.