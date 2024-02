Gabriela Guillén preocupa a todos: en urgencias, sola, durante horas

Gabriela Guillén se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social, después de convertirse en madre del que se cree hijo de Bertín Osborne. Su relación fue discreta, incluso negada por él, pero el cantante no ha querido hacerse cargo de la responsabilidad de la paternidad de su último vástago, llegando incluso a plantear que podría no ser suyo. Una prueba de paternidad les sacará de dudas, proceso legal que ya ha iniciado la paraguaya, pero, pese a todo, él ya ha dejado claro que tan solo puede ofrecer ayuda económica al pequeño, pues en sus planes no está ejercer de padre. Después de una batalla mediática avivada por la decisión de ella de romper su silencio, ahora ha reaparecido. Lo hace acudiendo de urgencias a un hospital. Sola. La preocupación se ha extendido.

Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre Gtres

La fisioterapeuta ya ha narrado con todo lujo de detalles cómo fueron sus inicios con el cantante. También el surrealista motivo de la discusión que terminó en ruptura o los pagos que ha recibido por su parte tras quedarse embarazada. Una vez puestos los puntos sobre las íes, se esperaba que la calma llegase a su vida, pero no ha sido así. Un revés de salud le ha hecho personarse en un hospital de Madrid para recibir ayuda de urgencia. Eso sí, no ha querido dar detalles sobre lo que le sucede o el motivo que le ha llevado al centro médico de forma tan alarmante. Por supuesto, esto ha provocado cierta preocupación por saber cómo se encuentra o si hay motivo real para la alarma reinante.

Pese a todo, Gabriela Guillén no puede disimular que no se encuentra, ni mucho menos, en su mejor momento. En su rostro se hace evidente que está pasando un mal trago y con semblante serio se ha negado a responder a las preguntas de los reporteros que se interesaban por conocer su estado: “Todo está bien, gracias”, se ha limitado a decir mientras continuaba su camino a la salida del hospital, tras unas horas siendo atendida en urgencias.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Gabriela Guillén tampoco ha querido entrar en otras cuestiones más allá de su estado de salud. No se ha pronunciado sobre la rumoreada participación de Bertín Osborne en ‘MasterChef Celebrity’. Tampoco sobre si ha logrado algún avance en la recuperación de la sillita del bebé que le fue robada de su coche días después de dar a luz a su hijo. Tampoco quiere pronunciarse sobre las dudas planteadas recientemente sobre su profesión, hablándose de que quizá carecería de la titulación necesaria: “Gracias, pero de verdad que no voy a decir nada”, se ha limitado a responder ante cualquier pregunta planteada. Quizá no era el momento adecuado y pueda explicar todas estas dudas en el plató de ‘De viernes’, donde sí pudo sentirse cómoda para hablar largo y tendido.