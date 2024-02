Gabriela Guillén cumple su mayor deseo tras meses en el huracán mediático: "Está muy contenta"

A raíz de la portada de "Semana" de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose apasionadamente en un centro comercial de Madrid, los jóvenes se han convertido en los grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país, junto a Antonio Tejado, y acaparan todos los titulares de la prensa durante días. Estas nuevas tramas han eclipsado el conflicto de Gabriela Guillén con Bertín y, de un día para otro, la modelo ha vuelto a disfrutar de cierta tranquilidad alejada del foco.

Aliviada por esta nueva situación, Raquel Arias, amiga y portavoz de Gabriela, ha desvelado cómo se encuentra la joven después de días sin saber de ella. "Me hace gracia porque todos estos días me habéis preguntado por ella. Está todo tranquilo y está muy contenta de que no sea ahora mismo el foco mediático en todos los canales de televisión. Así que disfrutando de su hijo, de su madre y muy tranquila y muy feliz, la verdad", ha declarado la colaboradora de "Así es la vida", asegurando que la recién mamá está "encantada" con este respiro ¡después de meses en el ojo del huracán mediático.

Además, la televisiva ha desvelado que Gabriela Guillén tiene un nuevo carrito para su bebé. "Y no se lo han regalado como se ha dicho, se lo ha comprado ella, aunque lo que le hubiese gustado es que hubiese aparecido el otro. Puso la denuncia pero está un poco complicado el tema", ha declarado sobre el asunto.

Raquel Arias: "Si Bertín da el paso, Gabriela Guillén le perdonaría y seguiría adelante" Europa Press

La relación actual que mantienen a día de hoy Gabriela y Bertín es nula pero, aún así, Raquel Arias está convencida de que su amiga perdonaría al artista si se produjera un acercamiento por parte de éste. "Es complicado, pero conociéndola a ella creo que siempre ha estado esperando tener una conversación con él, y si Bertín da el paso ella lo perdonaría y seguiría adelante. Y por lo menos que tuviesen una amistad de cordialidad por el hijo que tienen en común", ha afirmado la colaboradora de "Así es la vida".

Pero nada más lejos de la realidad, de momento, Gabriela y Bertín están más separados que nunca y el cantante de rancheras no ha conocido al pequeño, nacido el pasado 31 de diciembre. 22 días después nació su octava nieta, Violeta, fruto del matrimonio de su hija Claudia y José Manuel Entrecanales. Nada más nacer, el presentador se trasladó a Madrid para conocer a la menor del clan y reunirse con su familia.