Gabriela Guillén por fin desvela si Bertín Osborne ha respondido a su demanda de paternidad

Gabriela Guillén ha pasado las últimas semanas totalmente alejada de la opinión pública. No porque no haya salido de casa y se haya encerrado a cal y canto, sino porque emprendió un viaje a su tierra natal, Paraguay, para que su hijo pequeño conozca sus raíces. Su periplo comenzó poco después de darse a conocer que por fin había interpuesto una demanda de paternidad contra Bertín Osborne, con la esperanza de que el presentador se someta a un test de ADN que por fin determine si el bebé de la esteticién es suyo o no.

Guillén ha regresado a Madrid tras sus largas vacaciones y aunque se ha mostrado de lo más amable con la prensa que la esperaba en la puerta de su casa, se ha limitado a responder con un escueto "no" a la pregunta de si Osborne ha respondido a su demanda. Por lo demás, Gabriela ha dejado claro que "no voy a decir nada".

Algo más habladora se ha mostrado en lo que se refiere a su estado anímico. Tras superar algunos baches devenidos de las polémicas que le han salpicado últimamente, Guillén celebra que en este momento se encuentra "bien, gracias. Y mi pequeño está muy bien, muy bien y muy grande ya".

Gabriela Guillén reaparece tras mes y medio en Paraguay y desvela si Bertín Osborne ha visto fotos de su hijo Europa Press

Pese a su negativa a profundizar en todo lo relacionado con Bertín Osborne y su demanda de paternidad, Guillén sí se ha tomado unos segundos para desmentir una información que asegura que el presentador, al menos, se ha interesado en ver fotos del bebé de Gabriela. Esta teoría sostiene que las imágenes se las hizo llegar El Turronero, amigo común de la expareja, pero la esteticién lo niega tajantemente: "No tiene Whatsapp. Os inventáis todas las cosas. De verdad que no tiene Whatsapp, ¿cómo va a tener fotos del niño?".

La reaparición de Gabriela Guillén se produce poco después de que un ya recuperado Osborne, que ha pasado por una larga y tediosa infección de covid-19, se explicara ante los medios acerca de su negativa a revelar nuevos detalles sobre su posible nueva paternidad. "Procuro serlo (amable con la prensa), pero todos somos humanos y llega un momento en el que las mismas cosas te molestan, y dices 'no tengo nada de contar nada'", indicó el presentador, que también lanzó lo que podría entenderse como una advertencia: "Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto. En el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa".