Gema López, muy crítica con Anabel Pantoja tras su último movimiento: "No sé si esto le va a pasar factura"

Ayer Anabel Pantoja, cansada de la presión mediática a la que está sometida, estalló contra la prensa en Instagram. "Que yo tenga que acudir a mi ambulatorio para una cita médica y tengan que venir a retransmitir y grabar algo tan íntimo me parece traspasar límites. Salgo de mi casa y están ahí, atiendo en la medida de lo posible, y aun así más, y más, y más. Ordenados por sus jefes, claro. Ya no puedo más", se lamentó la influencer en Instagram mientras exponía a los compañeros de profesión anónimos que hacían guardia en Arguineguín.

Tras este último movimiento de Anabel, Gema López, que conoce perfectamente a la sobrina de la tonadillera por su pasado común en "Sálvame", ha sido muy clara en "Espejo Público" sobre el asunto y ha criticado este gesto.

"No sé si esto le va a pasar factura", ha sentenciado la periodista. "Insisto, si había una calma tensa, esta calma ha saltado por los aires. No sé si la decisión de abrir este melón, cuando además no está David, le va a venir bien. No sé por quién está siendo aconsejada", ha asegurado Gema López, asegurando que esta situación se estaba complicando por momentos.

Anabel Pantoja y David Rodríguez, con su hija en una terraza Gtres

"Quedan muchos meses por delante. Ahora mismo un paso en falso yo creo que es negativo", ha explicado la colaboradora de "Espejo Público", muy sorprendida por la actitud de Anabel. "Creo que es una torpeza muy grande. Tiene que haber más unión que nunca porque el tiempo va a ser largo. Quien esté alrededor tiene que intentar sosegar".

"La delgada línea que atraviesa ella es muy complicada. Hace un mes todo el mundo estaba apoyando a Anabel porque la situación era muy complicada. Había un bebé que estaba en peligro y todo el mundo empatizaba con ella. Sale un comunicado del TSJ, las circunstancias varían y la imagen que tenían Anabel y David no es la que se tenía antes de ese comunicado", ha apuntado la periodista sobre el giro del caso. Gema López, antes de finalizar, le ha mandado un consejo a la influencer: "No es el momento de emprender esta guerra. Ahora la prioridad es otra. Si cuando todo termine, uno cree que tiene que tomar medidas, está en su derecho de tomarlas. Desde aquí yo llamaría a la calma. Calma porque esto va a ser largo. Ojalá que poco a poco se recobre esa normalidad".