El 'gen de la infidelidad' o 'El síndrome de Tarzán: lo que dice la ciencia del comportamiento de Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura del momento es sin duda la de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: desde que la exmodelo anunciase su separación, el revuelo mediático ha sacado a relucir infidelidades, extorsiones y acusaciones, desmentidas por un bando y negadas por otro. Mientras que el jinete afirmó en '¡De viernes!' que él y Suárez tenían una relación abierta, ella este viernes, sentada en el mismo plató, lo desmentía.

¿Quién es realmente Álvaro Muñoz Escassi? La psicóloga Lara Ferreiro, y autora del libro "Adicta a un gilipollas" ha analizado su personalidad y ha achacado sus presuntas infidelidades al "gen del infiel", vaticinando un triste pronóstico: "El infiel crónico no cambia y no lo hace porque la vasopresina, la hormona de la infidelidad, la tiene muy baja, habría que hacerle un análisis para determinar su perfil pero está bastante claro por dónde va. Los infieles, como Escassi, podrían tener el gen del infiel, es el DRD4, y tienen ese impulso que no sabe gestionar", ha declarado a la revista SEMANA.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez Gtres

Ferreiro, ha añadido que Escassi es el clásico perfil de hombre que atrae a muchas mujeres:"Este tipo de hombres también tienen el síndrome de Tarzán que van de una liana en otra. De una relación en otra. No dejan una relación sin tener otra. Esto es típico de los eternos conquistadores", ha explicado.

"Estafas" emocionales y "narcisismo"

Otra faceta que ha destacado la psicóloga es el carisma de Escassi. "Todo eso implica la cara bonita", ha manifestado, resaltando que el el sevillano ha intentado manipular a los medios asegurando que tenía una "relación abierta" con María José Suárez. "Eso es intentar dar la vuelta a la tortilla y culpabilizar a la inversa, a la otra persona. Ella ha dicho que es una estafa emocional y han acabado fatal", ha aseverado.

Las mujeres vulnerables a perfiles como el de Escassi

Asimismo, la profesional ha asegurado que las mujeres que se sienten atraídas por hombres que actúan como Escassi son "adictas emocionales". "Piensan en la reinserción. Que van a cambiar, que conmigo van a ser diferentes. Creen que cambiarán. Se les anula la zona lógica y se enamoran de este tipo de personas. En ese momento es difícil actuar de forma racional", ha apuntado.

María José Suárez Telecinco

"Yo nunca he mentido"

Después de que María José Suárez asegurase que su expareja mentía respecto al fin abrupto de su relación, Kiko Calleja en el programa 'Fiesta' reveló la reacción del jinete. Según afirmó el colaborador, Escassi se estuvo intercambiando mensajes con Oriana, una mujer trans con la que habría mantenido un vínculo en el pasado. Calleja contó que Oriana le dijo que le comentó a Escassi durante la entrevista: "Oye, María José está mintiendo en algunas cosas" a lo que él le habría respondido lo siguiente: "Déjalo estar. Yo nunca he mentido". Con esto, se vuelve a marcar una división entre una de las rupturas más comentadas de este verano.