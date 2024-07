María José Suárez, contundente, responde a Escassi y niega la relación abierta

Álvaro Muñoz Escassi cogía el toro por los cuernos este viernes al confesar lo que sucedió en su relación con María José Suárez. Mientras ella le acusa de haberle sido infiel con una mujer transexual, él ha matizado que esto no es así, porque ella llegó a su alcoba aprovechando un parón en su romance de tres años y, entre otras cosas, porque mantenían una supuesta relación abiertaen la que terceras personas eran bienvenidas. De hecho, el jinete quiso dejar claro en su entrevista para ‘De viernes’ que “María José sabía que yo mantenía relaciones con mujeres trans” o que ha mantenido también encuentros sexuales con hombres. Sin embargo, la modelo ha tomado la palabra para desmentir a quien fuese su pareja, despejando las dudas que han surgido sobre sus revelaciones.

El jinete, que siempre ha sido acusado de deslealtad por la gran mayoría de sus exparejas, se ha desmarcado esta vez de ser señalado por lo mismo al hablar de una relación abierta: “Disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta. Es un acuerdo entre nosotros”, explicaba ante la sorpresa de los colaboradores del programa y, por supuesto, también del público. Los mismos que después han querido acudir a la otra parte implicada a confirmar si, efectivamente, estaban permitidos los encuentros sexuales con terceros en su romance. María José Suárez no se ha quedado callada, mostrando su asombro ante tal declaración y asegurando que, como el resto de los españoles, ella se enteró de eso en pleno directo.

Han sido muchos los usuarios de Instagram que han pedido a la ex Miss España que se pronunciase al respecto, pidiéndole una explicación sobre si es cierto o no que tenían una relación liberal. “Deberías contar tu verdad, porque este señor te ha dejado fatal”, le animaba una de sus seguidoras a dar el paso y no dejar que esta versión, de no ser cierta, ganase peso en la opinión pública. Inesperadamente, ella ha roto su silencio, respondiendo a sus fans, dejando claro que su exnovio estaba mintiendo al hablar de un acuerdo en el que se podía invitar a otras personas a los juegos de alcoba de la pareja, al menos sí por su parte.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

“Lo haré, porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira”, sentenciaba María José Suárez en su cuenta personal de Instagram, poniendo de relieve que ella no era conocedora de esta libertad en su romance de tres años con Álvaro Muñoz Escassi. Además, como remate final, no ha querido despedirse sin lanzarse un último ataque a su ex, con un contundente: “¡Qué vergüenza de personaje!”, lo que deja claro su postura ante él, descartando por el momento un acercamiento de posturas ante un lío mediático que está conmocionando la opinión pública. Eso sí, la modelo no ha entrado en mayores detalles, reservándose el derecho de réplica para más adelante. Por ahora, ella se ha sentido cómoda hablando de su situación sentimental en Antena 3, mientras que el jinete lo hace en Telecinco, donde ya tiene incluso ofertas de trabajo para convertirse en colaborador del programa de Ana Rosa Quintana tras la polémica. También se les espera en el kiosco rosa con una jugosa entrevista exclusiva que arroje más luz a lo sucedido y, de paso, haga más grande la controversia del verano.

“Con 49 años, un divorcio y algún que otro fracaso sentimental, vivo el momento y le doy la importancia justa a una ruptura. Nosotras somos más que una pareja. Somos madres, profesionales, amigas a las que nos tienen que hacer feliz y sumar. Si no es así, se recalcula la ruta a ponerse guapas y a disfrutar. Cero dramas”, es el mensaje que ha conquistado a María José Suárez escrito por una de sus seguidoras para darle ánimos en tan difíciles momentos por culpa de Álvaro Muñoz Escassi. Un mensaje al que la modelo ha reaccionado con un sincero “Amén”, haciendo suya esta reflexión.