Genoveva Casanova, escondida en una finca de Sevilla que le trae románticos recuerdos

Genoveva Casanova ha desaparecido del mapa desde que apareciesen unas fotos suyas paseando por Madrid junto a Federico de Dinamarca. El escándalo fue mayúsculo en todo el mundo, lo que obligó a la socialité mexicana a poner tierra de por medio. Primero lo hizo en el palacio de Arbaizenea de San Sebastián, propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. También se le ha situado en Londres, con sus hijos, en México con su familia, en Andorra con amigos o en su domicilio de Madrid. Pero no se deja ver. Ahora, ha vuelto a ser localizada en Sevilla, tal y como adelantan en exclusiva desde ‘Fiesta’.

Genoveva Casanova con la pulsera de la polémica Instagram

Concretamente, Genoveva Casanova estaría en Carmona, en la Finca La Motilla, también propiedad del hijo de la duquesa de Alba. Un enclave que llegó a ser hogar de la pareja al principio de su relación, cuando compartían una vida en común. Ahora se ha convertido en su último e improvisado refugio. Eso sí, parece que no ha estado mucho tiempo en este enclave sevillano. Numerosos vecinos de la zona han confirmado que han podido verla disfrutando de los placeres de la región, pero las mismas aseguran que ya ha puesto rumbo a la capital. “Viene de vez en cuando, no viene todo el tiempo, pero viene. Ah, Genoveva ya se fue ya, pero no tengo ni idea dónde se fue. Creo que se fue ya a Madrid”, aseguran los testigos.

Esto demuestra, una vez más, que Cayetano Martínez de Irujo está ayudando a Genoveva Casanova en todo lo que necesita en su peor momento mediático. Al ver cómo se exmujer se ha convertido en la persona más buscada por la prensa, él no lo ha dudado ni un segundo y ha puesto a su disposición sus propiedades para que sirvan de refugio temporal. Así pasó en San Sebastián, ahora en Sevilla y también ha protegido su casa de Madrid, donde incluso llegó a protagonizar un enfrentamiento con la prensa al abandonar el domicilio tras ver a la madre de sus hijos.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Tal y como ha detallado Paloma Barrientos en ‘Fiesta’, la finca sevillana de La Motilla va a convertirse en una nueva fuente de ingresos para Cayetano Martínez de Irujo. Aquí quiere levantar un hotel boutique en el que acoger a personas que buscan reconectar con la naturaleza y disfrutar de los placeres del campo. Ofrecen un exclusivo espacio que ya ha podido disfrutar Genoveva Casanova poco antes de dar comienzo la explotación de sus estancias.