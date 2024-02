El gesto de Isa Pantoja con María del Monte que no habrá sentado nada bien a su madre

María del Monte está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida a raíz del ingreso en prisión de Antonio Tejado por ser acusado como el "autor intelectual" del asalto que sufrió en agosto de 2022. El pasado fin de semana su sobrino fue detenido y, 72 horas después, el lunes 12 de febrero, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas mandó a la cárcel de manera provisional, comunicada y sin fianza al ex de Chayo Mohedano.

Desde entonces, el suceso está acaparando todos los titulares de la prensa de nuestro país y los familiares y allegados de la familia continúan procesando lo ocurrido con Antonio Tejado, incluida María del Monte. Por este motivo, Isa Pantoja no ha dudado en apoyar a la artista y ponerse en contacto con ella. La hija de Isabel Pantoja, tras hablar con la cantante, ha desvelado su acercamiento en "Vamos a ver", espacio en el que colabora.

María del Monte y Antonio Tejado Gtres

"Le mandé un mensaje para darle ánimos y decirle que la situación se resolviese de la forma menos dolorosa posible", ha desvelado la hermana de Kiko Rivera en el programa de Telecinco. Sobre la conversación que han mantenido, Isa Pantoja ha explicado que "me contestó normal. Ella nunca quiere hablar de su vida y quiere ser prudente y no decir nada porque no puede decir nada, es su familia". La hija de la tonadillera ha querido mostrar su apoyo públicamente a su madrina y se siente feliz de que le haya contestado, algo muy significativo para ella. Parece ser que, a pesar de los años y las polémicas familiares, María del Monte e Isa Pantoja siguen manteniendo una relación muy especial e inquebrantable.

"Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe (...) El cariño no muere, no se compra ni se vende y permanece por los siglos de los siglos", declaró la artista el 22 de junio de 2022 durante una de sus visitas al "Deluxe". "Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer", le contestó Isa Pantoja, emocionada por las palabras de su madrina. Dos años después, aunque llevan sin verse años, se ha vuelto a producir un acercamiento entre ambas. ¿Cómo habrá sentado este último gesto de la colaboradora de televisión a María del Monte en Cantora?