Se desvela una de las conversaciones de Antonio Tejado y María del Monte tras el asalto: "No vas a recuperar las joyas"

Antonio Tejado lleva una semana en prisión preventiva en la cárcel Sevilla 1 tras haber sido acusado de autor intelectual del asalto a la casa de María del Monte el pasado mes de agosto junto a otros siete componentes de una organización criminal. Aunque el sobrino de la artista no ha parado de defender su inocencia desde que fue detenido 72 horas antes de su entrada en prisión y asegura que se han arrojado "falsedades contra su persona", lo cierto es que la investigación tiene pruebas suficientes que implican al ex de Chayo Mohedano en los hechos.

María del Monte, en una de sus declaraciones, desveló la visita que recibió de Antonio Tejado tras el asalto a su domicilio para tranquilizarla y regalarle un perro, movimiento que la investigación ha tachado de sospechoso. Y ahora, en "Y ahora Sonsoles" han revelado una conversación que mantuvieron ambos el pasado 30 de noviembre, meses después del asalto, en la que el televisivo animaba a la cantante a pasar página de lo ocurrido.

María del Monte y Antonio Tejado Gtres

"No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", le dijo Antonio Tejado a María del Monte, animando a su tía a "olvidarse del caso" y "dejarlo correr": "Tienes que olvidarte del caso, tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...) Seguro han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron en dos coches y ya no se les pillará la pista".

La vida de Antonio Tejado y de sus familiares y allegados más cercanos ha dado un giro de 180º de un día para otro. El sobrino de María del Monte ya lleva una semana en prisión y, poco a poco, se está acostumbrando a su nueva situación . Según desveló Kike Calleja el pasado domingo en "Festa", "a comienzos de la semana estuvo regular. De hecho tuvo que ir a la enfermería porque no podía dormir. Está intentando asimilar que tendrá que estar un tiempo en prisión. Ahora está más tranquilo". "Está todo el rato acompañado de otro preso de confianza. Le han recomendado que no sea tan abierto y no hable más de la cuenta. Se está refugiando en la lectura, va mucho a la biblioteca, y también escribe. Hace también deporte. Con la madre habla una o dos veces al día. En total tiene 30 euros al mes para gastar en llamadas", explicó el periodista sobre su día a día en la cárcel Sevilla 1.