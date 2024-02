Giro en el caso de Antonio Tejado: la Guardia Civil sospechaba de otra persona de la confianza de María del Monte

El caso de Antonio Tejado podría estar a punto de dar un nuevo e inesperado giro. El sevillano permanece ingresado en la prisión de Sevilla I acusado de varios delitos, entre los que se encuentran robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas.

Se investiga también su implicación en el asalto a la casa de su tía María del Monte, que se produjo el pasado verano y en la que él habría actuado como "autor intelectual" del violento robo.

La semana pasada declararon cuatro de las cinco personas que se encontraban en la vivienda en ese momento: María del Monte, su mujer Inmaculada Casal y el padre y la hija de esta. Faltaba por escuchar el testimonio de la empleada del hogar de la cantante, y hasta ahora se deconocían las razones por las que su citación se había retrasado, pero las últimas informaciones sugieren que ella también formaba parte de la lista de sospechosos de las autoridades.

"Estuvo bajo el radar de la Guardia Civil", indica Manuel Marlasca en "TardeAR". Se conoce que los asaltantes poseían información privilegiada sobre la vivienda, el sistema de alarma o la localización de las joyas, información que solo pudo trasladarle alguien cercano a la cantante.

María del Monte e Inmaculada Casal, en los juzgados de Sevilla Gtres

Ahora que se ha dado a conocer que la empleada también estaba en el punto de mira de los agentes, el abogado de Tejado podría dirigir su estrategia de defensa en este sentido. De hecho, aunque el sevillano se acogió al principio a su derecho a no declarar, su letrado solicitará una declaración voluntaria con el juez después de que lo haga la empleada del hogar, el próximo 1 de marzo. "El abogado quiere desviar la atención y señalar a la más débil de los 5", manifiesta Antonio Rossi en "Vamos a ver".

La conversación de Tejado y su tía

En las últimas horas también se ha hecho pública una supuesta conversación que Tejado habría mantenido con María del Monte poco después del asalto, durante la mañana en la que se acercó a su casa para regalarle un perro. "No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", le dijo el sevillano a su tía, según deslizan desde "Y ahora Sonsoles". Antonio animaba a su tía a "olvidarse del caso" y "dejarlo correr": "Tienes que olvidarte del caso, tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...). Seguro que han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron en dos coches y ya no se les pillará la pista".”