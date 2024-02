El plan del abogado de Antonio Tejado para mejorar sus posibilidades ante el juez

Por más que se empeñe en mantener su inocencia, las pruebas en contra de Antonio Tejado hablan por sí solas y su futuro legal es de todo menos halagüeño. Ha sido acusado de varios delitos, entre los que se encuentran robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas, todos lo suficientemente graves como para que pase unos cuantos años en la sombra.

Tras su detención, Tejado se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, pero según ha trascendido, su abogado podría estar a punto de solicitar una vista voluntaria con el magistrado para explicarse y ofrecer su versión de los hechos.

Esta citación tendría lugar el próximo viernes 1 de marzo, cuando está previsto que también se encuentre con el juez la empleada del hogar que se encontraba en la casa de María del Monte el día del asalto y que no pudo declarar el pasado día 16, cuando sí lo hicieron la cantante, su mujer Inmaculada Casal y el padre y la hija de esta.

Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, visita a su cliente en la prisión Sevilla 1 Leandro Wassaul Europa Press

El plan del abogado pasa por reunirse con Tejado en la prisión de Sevilla I para preparar su declaración y ultimar todos los detalles, de cara a que su encuentro con el juez mejore sus opciones.

Mientras, se van haciendo públicos algunos fragmentos de la declaración de María del Monte e Inmaculada Casal, quien sufrió una mayor violencia por parte de los ladrones. "Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujan cada veinte segundos la cabeza contra la almohada. No podía ver lo que ocurría (...), Me llevaron al vestidor donde estaba la caja fuerte. Me dijeron que la abriese, pero como no pude hacerlo me llevaron al sótano", explicó la periodista al juez, tal y como ha publicado "El diario de Sevilla".

Igualmente, también se ha dado a conocer parte del contenido de las llamadas de los asaltantes, que las autoridades pudieron escuchar después de intervenir sus teléfonos móviles. "Aquí estoy quitando las piedras, ¿no escuchas los porrazos?", dice uno de los ladrones sobre las joyas sustraídas, que preparaban para venderlas en el mercado negro.

María del Monte y Antonio Tejado Gtres

En total, se habrían hecho con un botín de algo más de medio millón de euros a repartir entre todos los implicados, ocho individuos que ahora están detenidos y deberán responder ante la Justicia.

Antonio Tejado permanece en la prisión de Sevilla I desde la semana pasada, y según su abogado se encuentra "tranquilo" y con la esperanza de poder demostrar la inocencia que mantiene desde que fue detenido.