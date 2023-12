Gloria Camila desvela que ha llamado a su hermana Rocío Carrasco: "No me aferro al pasado"

Hace años que la relación de Rocío Carrasco con parte de su familia mediática está rota y sin aparente arreglo. La situación empeoró a raíz del estreno de "Rocío, contar la verdad para seguir viva" y "En el nombre de Rocío", las series documentales en las que narró los episodios más complicados de su vida y cargó contra sus parientes, a los que tachó, entre otros muchos descalificativos, de "avariciosos y traidores".

Rocío Carrasco dejó claro entonces que no quiere saber nada de esa parte de la familia que, a su juicio, tanto daño le hizo, pero en lo que respecta a algunos miembros del clan, se ha tratado de una ruptura unilateral. Gloria Camila acaba de confesar en "Espejo Público" que, a pesar de que su hermana parece haberle dado la espalda, ella sí ha intentado retomar el contacto en varias ocasiones, sobre todo en el último año.

"Lo he intentado mucho tiempo, hasta hace poco… No sé por qué no me coge el teléfono", ha comenzado revelando la colaboradora. Gloria Camila va más allá y explica que intentó hablar con Rocío Carrasco después de que esta asegurara en "Sálvame" que tenía material de su madre, Rocío Jurado, que podría comprometer a Ortega Cano.

"Hice una llamada cuando salió el tema de las cajas con las cosas de mi madre, pero no hubo respuesta. Quería hablar con ella antes de hacerlo legalmente", ha indicado.

Además, Gloria Camila deja claro que la razón de esa llamada no era advertir a su hermana de la demanda que más tarde interpondría, sino intentar solucionar el problema sin recurrir a la Justicia: "Hice llamadas para hablarlo por las buenas, de tú a tú, sin necesidad de llegar a abogados o a un juicio". Del mismo modo, la colaboradora confirma que su idea no era solo tratar el asunto de las cosas de Rocío Jurado, sino aprovechar para limar aspereza e intentar retomar su relación fraternal: "Hay que hablar muchas cosas y no serían por teléfono. Yo di el paso de llamarla para poder hablar bien las cosas".

Por último, Gloria Camila ha recalcado que "por mi parte siempre ha habido interés" y que quiso ponerse en contacto con su hermana incluso antes de que se hiciera público el asunto de las cosas de su madre. La última vez que lo intentó fue antes de empezar a concursar en "Pesadilla en el paraíso", cuando le envió un mensaje que nunca fue contestado. "Yo intento no aferrarme al pasado o a los errores que se hayan cometido", reflexiona.