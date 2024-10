Habla Fosky, exchófer de Isabel Pantoja: "Ella y su hermano Agustín son unos racistas"

La entrevista de Isa Pantoja en “¡De viernes!” sigue dando que hablar. Con lágrimas en los ojos y totalmente superada, la joven relató ante miles de espectadores algunos episodios que habría sufrido de parte de su propia familia cuando era niña. Humillaciones, desplantes e incluso insultos que arrastra desde entonces y que le han provocado un trauma que solo puede superar con ayuda profesional.

Se hizo mención al brutal momento de la manguera. Al parecer, su hermano Kiko Rivera la habría “lavado” en el exterior de Cantora como si de un animal se tratase tras enterarse de que había estado en casa con un chico. “No estoy preparada para hablar de eso”, dijo Isa Pantoja sin poder contener el llanto.

Un testimonio que ha llevado a muchos a plantearse si Isabel Pantoja y el resto de su familia querían a la niña, teniendo en cuenta, además, que fue adoptada. Es decir, llegó a sus vidas por expreso deseo de la tonadillera, que movió cielo y tierra para traerla a España desde Perú, su país de origen.

El programa “Vamos a ver” se ha puesto en contacto con Fosky, quien fuera chófer de la tonadillera, y aunque este ha asegurado que “Isabel Pantoja ha querido a la niña”, ha añadido que una supuesta ideología xenófoba podría haber influido en el trato que toda la familia le daba: “Lamentablemente, es una racista, y el hijo de p… de su hermano Agustín es otro racista”.

Unas graves acusaciones que vienen sonando contra la familia Pantoja desde hace tiempo, cuando se hizo público que algunos de sus miembros se referían a Isa con un mote racista que hacía referencia a sus orígenes aztecas.

Isa Pantoja De viernes

Por todo esto y mucho más, Isa Pantoja ha perdido no solo la esperanza, sino las ganas de llegar a un punto de entendimiento con su madre y acercar posturas. La reconciliación ya se antoja imposible no solo por parte de la tonadillera, sino también por su hija: “La entrevista la he dado para decir precisamente que no quiero que… Ella no quiere llamarme, pero yo ya no quiero que me llame ni quiero que me busque ni nada. Lo he asumido y además es que es lo mejor, de verdad”.

Eso sí, en un arranque de sinceridad, y aunque asegura que ya no quiere saber nada de su madre, Isa Pantoja desveló en “¡De viernes!” que le dolía que Isabel Pantoja no hubiera movido ninguna ficha tras su demoledora entrevista: “Quizá lo que que más me duele de todo es eso que no haya ninguna respuesta, pese a que no la esperaba”