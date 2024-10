Susanna Griso juzga a Isabel Pantoja como madre adoptiva: “Es desgarrador”

Isa Pantoja ha conmovido a propios y extraños al poner sobre la mesa el sufrimiento que arrastra por el abandono por parte de su familia. Su madre, Isabel Pantoja, le ha retirado la palabra y desde hace dos años no quiere saber más de ella. Lo mismo sucede con su hermano, Kiko Rivera, de quién recuerda durísimos episodios que le han marcado a modo de traumas, aunque pese a todo siga manteniendo que les quiere. Desea recuperar su cariño, aunque ya se da por vencida y buscar la estabilidad emocional en la familia que ella ha formado junto a Asraf Beno. Pero no está, ni mucho menos, sola. La joven se ha ganado el cariño de todos sus compañeros de Telecinco, quienes han sido testigos de lo mal que lo ha pasado este tiempo y la fortaleza que demuestra a pesar de cómo se derrumbó la semana pasada. Pero también su historia traspasa cadenas, llegando incluso a oídos de Antena 3, siendo Susanna Griso la que se ha sentido en parte aludida y ha querido pronunciarse.

Isa Pantoja De viernes

A la presentadora de ‘Espejo Público’ le parece inconcebible lo que está pasando Isa Pantoja. Algo que le toca la fibra personalmente, pues como madre adoptiva de una niña no biológica, sabe muy bien el compromiso y la responsabilidad que ello conlleva. Aunque ha tratado la cuestión en su programa, más se ha explayado durante su presencia en un evento en Madrid, en la noche de este jueves. Allí tuvo ocasión de mostrar su “pena” al analizar la delicada situación de la joven, entendiendo que se sienta de nuevo abandonada por su segunda familia, después de que la primera le diese en adopción. “Una niña adoptada que ya tiene, digamos, de partida una vulnerabilidad porque ha sufrido un abandono, si a eso le sumas la historia que ella cuenta, que no tengo por qué discutírsela y quienes la han tratado me han dicho que es algo que ella lleva muy dentro y que le duele desde hace muchos años, me parece desgarrador”.

No llega a comprender cómo una madre es capaz de darle la espalda a su prole, pero especialmente si parte de ella llegó a su vida en las circunstancias que lo hizo Isa Pantoja. Susanna Griso es madre de tres hijos, siendo la última de ellas adoptada. Para ella no hay diferencia alguna entre los hermanos, lo que le hace confrontar directamente contra Isabel Pantoja: “Es algo que yo no puedo concebir. Yo que tengo dos hijos biológicos y una niña adoptada, para mí mis tres hijos son iguales, jamás nadie ha hecho una diferencia. Las cosas que cuentan son tan tremendas que de verdad que me cuesta encajarlas y me cuesta pensar que alguien es capaz de hacerle eso a una niña”, se revuelve la presentadora.

Susanna Griso Instagram

Para cerrar la breve entrevista a pie de photocall, Susanna Griso tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje directo a Isabel Pantoja. Podría darle un consejo o tratar de hacerle comprender lo erróneo de su actitud frente a Isa Pantoja y Kiko Rivera, aunque la presentadora optó por negarse a tal ofrecimiento. Entiendo que no es su papel el meterse en un asunto tan delicado, aunque no duda en dejar clara su postura al respecto como madre de una niña adoptiva y conocedora de la responsabilidad que ello implica. “Bastante dolor debe tener sabiendo lo que está contando su hija”, resuelve la conductora de ‘Espejo Público’ para zafarse de la posibilidad de mandarle un mensaje directo a la tonadillera.