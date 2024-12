Gloria Trevi: "Por la comunidad LGBTI+ pasé de muñeca rota a Barbie"

La inigualable Gloria Trevi acaba de anunciar un concierto en España como parte de su tour “Trevi Hits”. Será el próximo 3 de julio en el WiZink Center, una actuación en la que promete un viaje por “la melancolía, el presente y el futuro”, así como hacer “cantar, bailar y llorar” a las miles de personas que se congregarán a los pies de la leyenda mexicana. “Ya nos mereciamos este escenario para retozar”, dice entusiasmada a LA RAZÓN, y añade: “Estoy emocionada y agradecida porque he tenido un año maravilloso y siento que voy a empezar un año más espectacular”.

Las entradas para el esperado show no tardarán en agotarse, teniendo en cuenta que Trevi ostenta el récord de Poll Start de las 100 mujeres más taquilleras, ha logrado el “sold out” en el Arena Ciudad de México -con capacidad de 22.300 espectadores- hasta en 13 ocasiones y 44 en el Auditorio Nacional. Además, en España cuenta con un público incondicional al que la cantante está profundamente agradecida: “Es un amor recíproco y de mucha historia. Muy pronto voy a sacar música nueva, con vídeos que se han grabado en España. ¡Prepárense porque vienen nuevos éxitos!”.

¿Qué es lo que más le gusta de España cuando viene?

Voy a sonar muy superficial o comilona, pero me encanta la comida. Lo pienso y se me hace la boca agua. Tengo muchos amigos allí y me divierto muchísimo. También me gusta mucho la manera en la que viven la noche. En Estados Unidos, a las 21:00 horas cierra todo, ¡y ustedes están abriendo! Eso me encanta porque yo soy diosa de la noche. De España me gusta todo, la verdad.

Su próximo concierto coincide con la celebración del Orgullo LGTBI+, que la considera un icono. ¿Se siente orgullosa?

Se me hace raro que me digan que soy un icono de la comunidad, porque más bien me siento agradecida a todos ellos. Les debo tantísimo. Me han dado tanto apoyo, amor y cariño… Yo aprendo de ellos, me cobijan. Cuando regresé a los escenarios, ellos pegaron esta muñequita rota y me convirtieron en Barbie. Me vistieron, me peinaron, me pintaron… Estoy tan agradecida a toda la comunidad.

Me encanta que mi concierto coincida con el Orgullo porque puede venir todo el mundo, los amigos en plan desmadre o un plan más familiar, porque el Orgullo es muy inclusivo. ¡Va a estar increíble!

La cantante Gloria Trevi Cortesía

¿Qué le pide al año 2025?

Si me pongo seria, pediría paz para el mundo. Paz y amor, menos violencia. Es muy triste ver las noticias. Pero también me gustaría que 2025 fuera un año de victoria para todos. Deseo abundancia de todo lo bueno: salud, dinero, belleza, amor… Que todo lo bueno nos sobre, hasta que digamos que no queremos más.

Con todo lo que ha hecho en la vida, ¿hay algo que le quede por hacer?

Quiero hacer de todo. Gracias a Dios me ha tocado hacer tantas cosas que si me muriera hoy me iría satisfecha, pero tengo tantos planes y tantos sueños todavía… Me siento en mi fase de teenager, estoy en el primer tercio de mi vida. Tengo una perrita que tiene 14 años pero se porta como si tuviera 4, porque sigue saltando y subiéndose a la mesa. La veo y pienso que los perros se parecen a sus dueños (risas). La edad es un número, la juventud va por dentro y ojalá le hagamos entender eso al mundo.