Gonzalo Alhambra: “No me sale escribir algo que no haya vivido”

Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Gonzalo Alhambra se ha convertido en uno de los compositores que más está llamando la atención en el panorama musical. Tras su paso por “La Voz” en 2020, donde fue elogiado por su actuación por Alejandro Sanz, el joven músico no ha dejado de crecer a nivel artístico. En 2021 presentó su primer álbum a nivel profesional. Ahora vuelve a sus raíces flamencas con “Desde que tú no estás” un tema con el que pretende arrancar un nuevo episodio de su trayectoria musical.

Publicó su primer álbum, “UNO”, en 2021. ¿Cómo ha cambiado su música en estos años?

Me siento muy diferente a mis inicios. Al final las letras de mi disco “Uno” eran las primeras que grababa profesionalmente. Es cierto que había escrito algunas canciones antes, pero este inicio me abrió las puertas a la industria musical. Me vino todo de golpe y tuve que aprender muy rápido con esta primera experiencia. A partir de ahí ha cambiado muchísimo mi forma de conocer la música y me he centrado en perseguir lo que realmente quiero alcanzar como artista.

¿Ha cambiado su forma de hacer música?

Totalmente. Ahora hago mi música de una manera completamente diferente, pero esto no es más que el principio. Me considero más maduro a la hora de componer, aunque todavía me queda mucho por aprender.

¿Cómo llegó usted a la música?

Por casualidad. Nunca había pretendido dedicarme a la música, pero me vino dado. Cuando estaba estudiando derecho, unos amigos me regalaron una guitarra y esto me llevó a la música. Poco a poco fui enamorándome cada vez más hasta que me profesionalicé, lo que me hizo amarla todavía más.

¿Cómo fue este camino?

Después de que me regalaran la guitarra conocí a varias personas que me dejaron cantar en sus locales y fue ahí cuando empecé a hacer conciertos en Sanlúcar y en Cádiz. Pero el punto de inflexión lo tuve cuando entré en “La Voz”. Esa experiencia me hizo replantearme si podía dedicarme profesionalmente a esto y me lo tomé más en serio.

¿Qué le transmiten sus propias canciones?

Encontré en mis canciones un medio de escape a los problemas de la vida. Cuando tengo un problema siempre me refugio en la guitarra.

“Desde que tú no estás” habla del desamor, ¿es uno de sus temas principales?

El desamor y el amor son temas que van mucho de la mano. En mis canciones se puede ver mucho, pero no solo de una pareja. También escribo mucho sobre la amistad e incluso en este disco voy a incluir una canción a mi perro. Esta canción (“Desde que tú no estás”) es cierto que está hecha para el desamor, pero no he querido centrarme solo en eso. Cuando la escuchas te da la impresión que estás en una fiesta, porque tiene un ritmo muy marchoso, para que no sea todo tan triste.

¿Es autobiográfica?

Es una letra que habla sobre un joven que quiere recuperar a su expareja y lo toma como un reto. Todo lo que escribo son partes de mis vivencias personales, aunque yo ahora mismo estoy muy feliz con mi pareja. Esto no quita que yo haya vivido muchas cosas y siempre intento darle un punto a mis canciones que hable sobre mi experiencia. A mi no me sale escribir algo que no haya vivido.

¿No hay ninguna canción que no hable desde su experiencia?

He intentado muchas veces ponerme en la piel de otro a la hora de escribir, pero siempre va a estar mejor escrito si es algo personal. De hecho, he llegado a deshacer un montón de canciones porque no acabo de sentirlas como mías.

¿Cuál es el sonido que está buscando ahora?

Mis primeras canciones eran muy pop, una mezcla del pop español y del clásico. Ahora he querido volver a mis raíces más flamencas, que al final es lo que yo soy. Esta canción es el punto de inicio de lo que está por venir, un reset a lo que quiero que suene mi música.

¿Cómo definiría este estilo?

No llega a ser flamenco del todo. Está combinado con pop, pero estoy abierto a probar nuevas cosas en la música. Siempre partiendo desde este sonido más orgánico, más madera. Estoy muy contento con el punto al que ha llegado mi estilo musical, pero quiero seguir indagando para encontrar el sonido con el que digas “esto suena a Gonzalo Alhambra”. Me queda mucho por vivir, por escribir y pienso seguir haciéndolo.

¿Cuándo comenzó su pasión por la música?

Me ha gustado mucho la música, mi familia siempre ha sido muy flamenca y me ha inculcado la música desde que era pequeño. También es cierto que soy el único de mi familia que ha tirado por este camino, pero me han apoyado mucho. Volvemos a lo mismo, “La Voz” fue el punto de inflexión. Después de eso me vino la discográfica y le presenté una posibilidad realista a mis padres.

Recibió los elogios de Alejandro Sanz en su paso por “La Voz”, ¿le gustaría hacer una colaboración con él?

No dejo de soñar, algún día se hará, pero es cierto que es un artista que ahora mismo está a otro nivel. Después de mi paso en el concurso empezó a seguirme por redes sociales. De vez en cuando me comenta y hablamos por “Instagram”. Que te conteste tu mayor ídolo es lo más grande.

¿Lo considera como su referente?

Sin duda, siempre ha sido y será Alejandro Sanz. Antes incluso de “La Voz” era uno de los artistas que más escuchaba. Me he inspirado mucho en sus letras, sus canciones y por eso tengo este estilo.

¿Con quién querría hacer la siguiente colaboración?

Respecto a mi primer disco estoy presentando un cambio bastante considerable. En mi trabajo anterior no hice ninguna colaboración, pero ahora quiero trabajar con un montón de artistas para poder nutrirme y aprender de ellos. Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar, como por ejemplo Javier Medina. También tengo mucha amistad con Antoñito Molina y próximamente haré alguna colaboración con él o Miguelichi López, que estuvo conmigo en la voz.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

Lo que está por venir son canciones de un estilo más flamenco, todas muy de autor y hablando cosas que le han pasado a todo el mundo. No van a ser todas de amor o desamor, pero van a ser muy personales. Este es el Gonzalo con el que voy a conseguir sacar la música que llevo en el corazón.

¿Lleva muy adentro sus raíces andaluzas?

Necesito un lugar que me haga sentir tranquilo y seguro. A mi Andalucía, o Sanlúcar como es mi tierra, me tiran muchísimo por esa paz que me da para poder escribir y componer.