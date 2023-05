Gonzalo Miró comparte la última hora sobre la salud de Amaia Montero

Ya han pasado varios meses desde que se extendió la preocupación por Amaia Montero después de que compartiera en sus redes sociales una imagen en la que aparecía visiblemente demacrada. Además, el texto que acompañaba la fotografía no ayudaba a calmar a sus seguidores y seres queridos. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, se preguntaba la cantante. Poco después, se dio a conocer que había sido ingresada en la Clínica de Navarra a consecuencia de un cuadro de estrés y ansiedad, y las noticias sobre su salud mental han llegado a cuentagotas.

Por fortuna, Amaia Montero ha reaparecido en sus redes sociales, compartiendo una imagen mucho más alegre que lleva a pensar que ya está mucho mejor. La de Irún ha publicado una fotografía en la que posa feliz junto a Gonzalo Miró, su expareja, con el que mantiene una bonita amistad. Ha acompañado la instantánea con la canción de “I’ll Be There For You”, el tema de The Rembrandts conocido por ser la banda sonora de la serie “Friends”, y que dice mensajes como “Estaré ahí para ti, cuando la lluvia empiece”.

Amaia Montero comparte una foto con Gonzalo Miró Redes sociales

Precisamente, ha sido Gonzalo Miró el último en compartir la última hora sobre el estado de salud de Amaia Montero, y se muestra muy optimista sobre el regreso de la artista a la vida pública. “Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario”, ha señalado ante la prensa.

Además, de su hermana, que confesó que Amaia Montero no pasaba “por su mejor momento”, ha sido Gonzaló Miró el que más detalles ha compartido sobre el proceso de recuperación de la cantante. Parece que se ha convertido en uno de sus más férreos apoyos, demostrando que los buenos amigos están tanto en las buenas como en las malas.