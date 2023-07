La gran fiesta de Marta Sánchez en Marbella para celebrar sus 30 años en la música

Treinta años lleva en el mundo de la música Marta Sánchez, y los ha querido celebrar con una gran fiesta el mismo día de su actuación en el festival Starlite de Marbella, en la que estuvo acompañada de famosos como Valeria Maza y su marido Alejandro, su gran amigo Antonio Carmona, o los cantantes Sole Giménez y Zzoilo.

Marta Sánchez con vestido rosa. Starlite

Martaconfiesa que "tengo cincuenta y siete años y me queda mucho tiempo por delante para disfrutar en el universo musical. Estoy en una etapa de mi vida muy gratificante y positiva. No soy de las que deje que el tren deje de rodar. A mí no me gusta parar, ni lo necesito. En estos dos últimos años he trabajado más que en los diez anteriores. Me gusta que sea así. Estoy feliz con esta etapa..."

Recordemos que en el plano personal mantiene una feliz relación sentimental con el empresario Federico León, del que ha dicho que "es un hombre generoso que me hace sentir muy feliz. Está conmigo y siempre me ayuda sin pedir nada a cambio. Eso es amor. A Federico no le gusta aparecer en los medios de comunicación, es una persona anónima y hay que respetarle".