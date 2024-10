Guerra abierta entre Irene Montero y Pelayo Díaz por la gestación subrogada: "Es una forma insoportable de banalizar la violencia"

Pelayo Díaz continúa acaparando los titulares de la crónica social de nuestro país más allá de sus comentarios a Marina Rivers en "Masterchef Celebrity", motivo por el que se le ha tachado de ser el villano de esta ultima edición del reality de cocina. Ayer, un comentario del influencer sobre la gestación subrogada provocó que Irene Montero, exministra de Igualdad, cargase duramente contra él en X, volviéndose viral en redes.

Esta inesperada guerra mediática comenzó cuando Pelayo Díaz fue preguntado por si había pensando formar una familia durante la gala de los premios Forbes Best Content Creators. El televisivo reveló que sí, que "está pensado, pero no está todavía ejecutado", pero que "me faltan unos euros, si tienes suelto...". Este comentario fue muy criticado en redes e Irene Montero no dudó en contestarle públicamente.

Pelayo Díaz asume el papel de "villano" en "Masterchef Celebrity": "Encantado" RTVE

"La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. Decir entre risas "me faltan unos euros, si tienes suelto" es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia", escribió la exministra de Igualdad en su perfil de X.

De momento, el tweet acumula mas de 16.000 me gusta y Pelado Díaz no se ha pronunciado aún sobre el asunto. ¿Cómo le habrán sentado al influencer las palabras de Irene Montero? ¿Le responderá en la próximas horas?