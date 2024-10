Marina Rivers habla sobre su relación con Pelayo Díaz: "No congeniamos..."

El ambiente en la novena edición de 'MasterChef Celebrity' continúa siendo motivo de controversia, especialmente por la tensa relación entre dos de sus participantes, la tiktoker Marina Rivers y el estilista Pelayo Díaz. En la quinta entrega del concurso, las fricciones entre ambos fueron nuevamente evidentes, dejando claro que no han logrado congeniar en las cocinas del talent culinario.

Durante la prueba de exteriores, grabada en la ciudad portuguesa de Cascais, los jueces sacaron a relucir un comentario hecho previamente por Topacio Fresh, en el que sugería que Díaz era una persona rencorosa. Pelayo, visiblemente incómodo, no tardó en defenderse. "Sinceramente, tengo una idea de mí que es muy alejada de una persona rencorosa. ¿De mechita corta? Sí. ¿De contestación rápida? También. ¿Rencorosa? No", afirmó el asturiano. Sin embargo, el estilista no pudo evitar lanzar una pulla al apuntar que "hay mucha morena que está echando para atrás en la cueva", señalando indirectamente a Marina Rivers, quien estaba en la misma zona.

Lejos de sentirse afectada, Rivers respondió con calma cuando Pepe Rodríguez le preguntó si se sentía aludida por el comentario de su compañero: "Pues no, la verdad. A lo mejor se refiere a mí, no sé", replicó, mostrando una actitud despreocupada ante las críticas de Díaz. Aunque el estilista admitió que estaba más de acuerdo con lo que Rivers decía fuera de las cocinas que dentro de ellas, la joven tiktoker se mostró tranquila y desinteresada por la opinión del estilista.

La tensión entre ambos no terminó ahí. Mientras Pelayo criticaba lo que él percibe como una insistencia de Rivers en hacer referencia a temas generacionales, la madrileña respondió de manera ligera: "A mí me hace gracia el rollo generacional, que lo saquemos y nos riamos". Incluso recibió el respaldo de Pepe Rodríguez, quien afirmó con humor: "Estamos deseando aprender de las nuevas tendencias". Sin embargo, detrás de las cámaras, Marina fue más clara sobre su relación con Pelayo. "Pelayo es un poco villano, es como que le gusta meter pullitas, hacer comentarios fuera de lugar y me mira un poco por encima del hombro", confesó la tiktoker. Rivers atribuyó su falta de conexión a esas actitudes, concluyendo que "no congeniamos y ya está. No se puede gustar a todo el mundo".

Por otra parte, la situación culminó durante la prueba de exteriores, cuando, en medio del caos de la cocina, Pelayo perdió la paciencia al escuchar las quejas de Rivers sobre el desorden. "Cariño, ponte a cocinar y deja de quejarte. Joder, la niña esta. Ponte a hacer TikToks", masculló el estilista, un comentario que, aunque mordaz, no pareció alterar a Marina, quien siguió enfocada en su trabajo. Sin duda alguna, la relación entre ambos sigue siendo uno de los puntos calientes de la edición, generando expectación sobre cómo evolucionará en futuros episodios del talent culinario que ya cuenta con seis concursantes menos.