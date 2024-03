Gustavo González tras su condena a prisión: “Me hace daño leer la sentencia. No doy crédito”

Mariló Montero ha conseguido, en parte, ver cumplidas sus pretensiones legales contra Diego Arrabal y Gustavo González. La periodista ha vencido a los paparazzi que le habrían fotografiado en topless durante sus vacaciones con una amiga en Bora Bora en el año 2015. Las imágenes nunca vieron la luz, pero ella dice haberse sentido “violada” por este hecho. De ahí que batallase primero por lo civil, logrando una indemnización de 265.000 euros, para después dar el paso por lo penal, consiguiendo una pena contra ellos de diez meses de prisión. Fue este jueves 29 de enero cuando se produjo la sentencia ejemplarizante dictada por la Audiencia Nacional de Barcelona, que también les obliga a pagar una multa de seis euros diarios durante un periodo de ocho meses, en los que, además, se les inhabilita para trabajar. Aún pueden apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que alargaría aún más un proceso que ha durado ya nueve años.

Mariló Montero Instagram

Los protagonistas ya han mostrado en público su opinión sobre la decisión del juez de condenarles a diez años de prisión. Gustavo González no está nada conforme con esta resolución y aún no se cree que la justicia haya fallado en su contra: “Me hace daño leer la sentencia, te lo juro, porque no doy crédito. No dice que fuimos los autores de las fotos y nos cae la condena más dura que haya existido en esta profesión: diez meses sin poder trabajar”, se queja el paparazzi a ‘La Vanguardia’.

El que fuese colaborador de ‘Sálvame’ considera que “esta sentencia es un atentado a la libertad de prensa. No tiene ni pies ni cabeza”. Es por eso que ya anuncia que no se quedará ahí y hará uso de su derecho a presentar un recurso de apelación en el plazo de diez días fijado: “Recurriremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Supremo y al Constitucional. Y si es necesario, a la justicia europea”, promete Gustavo González. Mientras tanto, aprovechará para “intentar hacer unas fotos antes de que me inhabiliten y me quede sin trabajo”.

Diego Arrabal, Mariló Montero y Gustavo González La Razón/Gtres/Mediaset

Mientras que Mariló Montero se muestra “agradecida con la Justicia” y considera su victoria como “un avance en la defensa de la intimidad de una personal pública”, Diego Arrabal también ha mostrado su descontento con la resolución. Primero lo hizo a través de las redes sociales: “Tengo 52 años. Siempre he creído en la justicia de mi país (España). Hoy, día 29 de febrero del 2024, dejo de creer. Me avisaron hace unos cuantos años: ‘Dieguito van a por ti’, me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir”. Después aprovechó su canal de YouTube para dejar claro que recurrirá la sentencia: “Yo puedo entender que una persona pueda mentir en un juicio, pero lo que no podré entender nunca es que tres magistrados de una Audiencia Provincial puedan afirmar tantas cosas sin que esté demostrado (…) Son ya demasiados palos. Me considero una persona fuerte, pero ha cosas… No se puede luchar contra el poder, es muy difícil. No sé qué palos he tocado para que vayan a por mí”, mantiene el paparazzi, siguiendo la línea de su compañero, Gustavo González.