Habla el entorno del marido de Kiko Hernández: "No sabíamos que a Fran le gustaban los hombres"

Fran Antón, marido de Kiko Hernández, mantuvo en secreto su condición sexual durante años. Una fuente muy cercana al actor asegura que "en los quince años que le conocemos nunca nos dijo que le gustaban los hombres, no lo sabíamos, y su boda con Kiko nos ha pillado a todos por sorpresa. Es que en todo ese tiempo no le vimos con pareja, ni hombre ni mujer. Era muy discreto con su vida personal. No hablaba de intimidades".

Algunos intuían que le gustaban los hombres por lo efusivo que se mostraba con el extertuliano de “Sálvame” desde que se vieron por primera vez, y por los continuos viajes que hacían juntos en los que se notaba una relación que sobrepasaba los límites de la simple amistad.

Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

"Cuando Kiko declaró su amor a Fran en directo desde su programa -añade la misma fuente- entendimos perfectamente esa relación tan estrecha. Iban juntos a todos lados, incluso con las hijas de Kiko, parecían una familia consolidada, aunque ninguno daba pistas de su verdadera relación".

Cuando le preguntaban por Hernández, su hoy marido, se limitaba aesquivar la cuestión y simplemente decía que eran muy buenos amigos. No daba ni una sola pista sobre la situación real entre ambos. El secretismo lo rompió Kiko con su mensaje de amor televisado.