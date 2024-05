Habla la mujer del obispo de Solsona: "La Iglesia nos amenazó con un castigo ejemplar"

En agosto de 2021 el obispo de Solsona presentó su renuncia "por motivos personales", y solo ocho meses después dio la bienvenida a dos hijas gemelas fruto de su relación con Silvia Caballol. Su historia de amor acaparó buena parte de la opinión pública y durante semanas fueron los principales protagonistas de la crónica social. No faltaron los sectores que se opusieron a su matrimonio, que se ofició por lo civil en noviembre del mismo año, pero este mismo mes de abril una bula papal les concedió el visto bueno para volver a pasar por el altar ante los ojos de Dios.

Ahora, Caballol ha roto su silencio en el plató de "Espejo público" para derribar mitos y rumores que a lo largo de estos años se han extendido sobre su marido y su matrimonio, empezando por "las etiquetas que no hacen justicia" a Xavier Novell, de quien asegura "no es tan ortodoxo ni conservador".

Caballol lamenta que Novell no tuvo la oportunidad de explicarse porque "la jerarquía de la Iglesia" se lo prohibió e incluso "nos amenazaron con un castigo ejemplar. No sé a qué se referían, supongo que a la excomunión".

Del obispo -se trata de un título de carácter vitalicio, por lo que el término exobispo es incorrecto- se aseguró en numerosos medios de comunicación que estaba a favor de la independencia de Cataluña a raíz de sus palabras durante un servicio religioso, pero su esposa ha querido matizar aquellas polémicas declaraciones: "En la homilía que hizo sobre el proceso independentista, él defendía la libertad de los pueblos porque así está estipulado en la doctrina social de la Iglesia, pero eso no lo hace independentista".

Caballol asegura así que por aquel entonces su marido hablaba en nombre de la Iglesia y debía regirse por sus dogmas, que él podía compartir en mayor o menor medida. El mismo pretexto utiliza para explicar las afirmaciones de Novell de que los homosexuales sufren algún tipo de trauma de infancia que les hace sentirse atraídos por las personas de su mismo sexo, unas declaraciones por las que fue tachado de homófobo.

"Al decirle a alguien que es homófobo te estás yendo al terreno judicial. Los comportamientos homófobos los juzga un juez, no los medios de comunicación. Él nunca ha hecho terapias de conversión, como se aseguró en un momento. ¿Crees que iba por la calle buscando homosexuales?", comienza explicando Caballol, que acaba cayendo en el tópico: "Tenemos un montón de amigos y conocidos gays, y trans. Yo lo conozco, he hablado con el de estos temas y hasta la Iglesia ha avanzado mucho en estos temas, porque ahora dan la bendición".

Aunque se resiste a desvelar cómo se conocieron porque prefiere guardar esa parte de su intimidad, Caballol sí recuerda qué fue lo que le enamoró de Novell a pesar de que en aquel momento trabajaba como obispo: "Es una persona buena, todo lo que cobraba lo daba, lo entregó todo. Era misionero de batalla y tiene una forma de querer que yo jamás en la vida había conocido a nadie así. Tiene una inmensa riqueza intelectual y espiritual".

Sobre su pasado como escritora de novelas eróticas, Caballol asegura que no se siente orgullosa y recalca que ni siquiera se define como escritora. "Son dos libros que escribí hace más de diez años en una etapa de mi vida que no era mi mejor momento, no se puede hacer un perfil de una persona en base a eso. No soy escritora y mucho menos satánica", insiste.