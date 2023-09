Hablamos con un reconocido penalista tailandés sobre el futuro judicial de Daniel Sancho: “Tiene poco que decir”

El caso de Daniel Sancho sigue dando que hablar entre la opinión pública, y no solo por los detalles escabrosos que lo rodean, sino por los contratiempos de tipo legal a los que el acusado y su familia se enfrentan.

En las últimas horas se ha dado a conocer el despido del abogado tailandés Kunh Anan, que se encargaba de defender los intereses judiciales de Daniel Sancho. Fue el pasado 7 de septiembre, una semana atrás, cuando el letrado dejó de trabajar para la familia, pero se ha confirmado ahora que Rudolfo Sancho ha emitido un comunicado de prensa para aclarar los motivos reales de su viaje exprés a Tailandia.

A Thai police officer escorts Spanish Daniel Sancho Bronchalo on suspicion of murdering and dismembering a Colombian surgeon from Koh Phagnan island to Koh Samui Island court, southern Thailand Somkeat Ruksaman AP

En el escrito emitido por el Despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chippiráshan se ha querido querido dejar claro, en un primer momento, que efectivamente se han realizado cambios en su organización legal. Para ello, dan a conocer que “ha prescindido, el pasado jueves 7 de septiembre, ante la Corte Provincial de la isla de Koh Samui y por discrepancias en la defensa, de los servicios del letrado tailandés Kunh Anan, agradeciendo expresamente el trabajo realizado por este letrado hasta el momento”. Además, han querido aclarar que no hay problemas entre los distintos equipos de letrados, aunque Marcos García Montes ya expuso ante los micrófonos sus quejas contra Fernando Oca. Es otro asunto. En el caso del tailandés, “puestos en contacto con el Despacho Jurídico de Sr. Anan, este asegura no haber efectuado manifestación alguna sobre ninguna polémica entre ambos equipos jurídicos. De hecho, el Sr. García Montes no ha tenido jamás contacto con el prenombrado letrado tailandés”.

Ramón Chippirrás, abogado de la familia de Daniel Sancho Antena 3

Ahora, la principal incógnita se centra en el incierto futuro legal que espera a Daniel Sancho si no es capaz de encontrar en Tailandia a alguien que le represente en su futuro juicio.

Para conocer de primera mano qué ocurre cuando un detenido se queda sin defensa legal en Tailandia, LA RAZÓN se puso en contacto con Benny Moaffi, fundador del prestigioso despacho de abogados de Bangkok Ratchada, uno de los más reconocidos del país. “Si ningún abogado le ayuda, el tribunal designará a uno para que le asista. Dado que ha confesado todos los cargos, el letrado no tiene mucho que decir en el caso. Por ello, será juzgado con las pruebas y testigos de cargo. Yo creo que será sentenciado a cadena perpetua”, aseguró el experto.

De sus palabras se entiende que, aunque no oficialmente, Daniel Sancho ya ha sido sentenciado y en el próximo juicio apenas habrá margen de maniobra. Su futuro está escrito.