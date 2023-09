Rodolfo Sancho explica por qué despide a su abogado tailandés y el motivo real de su viaje

La defensa de Daniel Sancho ante la justicia de Tailandia se atisba complicada, pues poco se puede hacer para que no cumpla condena en una cárcel tailandesa. Lo que se lucha ahora es tratar de librarle de la muerte, que es lo que pide la fiscalía contra él por el asesinato premeditado por degollamiento y posterior descuartizamiento de su pareja, Edwin Arrieta. Un trabajo arduo del equipo legal contratado por Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo para ayudar a su vástago entre rejas, que ha sufrido un cambio inesperado, con el despido del abogado tailandés Kunh Anan, que se encargaba de defender los intereses judiciales de Daniel Sancho. Ahora ha dejado de prestar sus servicios a la familia, algo que ha confirmado ya el actor.

Rodolfo Sancho y su abogado, Marcos García Montes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a 02 de Septiembre de 2023 en Madrid (España). José Ruiz Europa Press

Aunque la información de los movimientos en el equipo legal que sirve a los intereses de Daniel Sancho ya estaban ampliamente pululando por todas las redacciones, Rodolfo Sancho ha tardado en reaccionar. Fue el pasado 7 de septiembre, una semana atrás, cuando el letrado dejó de trabajar para ellos. Algo que se ha aclarado ahora, en parte, cuando el actor ha emitido un comunicado de prensa para aclarar los motivos reales de su viaje exprés a Tailandia. Y es que su precipitado regreso pilló a muchos por sorpresa, por lo que ha tenido que recurrir al Despacho Criminológico Jurídico Balfagón & Chippirás para redactar un escrito que despeje las incógnitas generadas por sus pasos, que son muchas.

En el comunicado de prensa han querido dejar claro, en un primer momento, que efectivamente se han realizado cambios en su organización legal. Para ello, dan a conocer que “ha prescindido, el pasado jueves 7 de septiembre, ante la Corte Provincial de la isla de Koh Samui y por discrepancias en la defensa, de los servicios del letrado tailandés Kunh Anan, agradeciendo expresamente el trabajo realizado por este letrado hasta el momento”. Además, han querido aclarar que no hay problemas entre los distintos equipos de letrados, aunque Marcos García Montes ya expuso ante los micrófonos sus quejas contra Fernando Oca. Es otro asunto. En el caso del tailandés, “puestos en contacto con el Despacho Jurídico de Sr. Anan, este asegura no haber efectuado manifestación alguna sobre ninguna polémica entre ambos equipos jurídicos. De hecho, el Sr. García Montes no ha tenido jamás contacto con el prenombrado letrado tailandés”.

Spanish actor Rodolfo Sancho, father of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, leaves after visiting his detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 06 September 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Otro de los puntos en los que han querido entrar a matizar los abogados, es aquel referente al motivo que empujó a Rodolfo Sancho a subirse a un avión rumbo a Tailandia. También explican por qué a principios de semana puso fin a su estancia, alejándose de nuevo de su hijo en prisión. “La visita de Marcos García Montes, acompañado de Rodolfo Sancho en su viaje a Tailandia, se ha efectuado con el único fin de recabar información que se considera fundamental para el trabajo que se viene realizando en España, de apoyo y colaboración en los intereses del ciudadano español Daniel Sancho”. Un trabajo que han llevado a cabo, subrayan, con “respeto a la legislación, jurisdicción y tratados internacionales suscritos por el Reino de Tailandia”.

Con ello, los dos despachos de abogados contratados por Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, lo que buscan es unir fuerzas para “definir, apoyar y recabar pruebas para la línea de defensa de Daniel Sancho”. Es por eso que colaboran “como un equipo criminológico-jurídico conjunto”. Y, como ya expresaron días atrás en diversas ocasiones, el objetivo a conseguir es que el joven no sea sentenciado a muerte por el asesinato de Edwin Arrieta. Aceptan su culpabilidad, aunque ya han dejado claro que “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, en palabras de Marcos García Montes.