Noela Aguirre, la abuela de Daniel Sancho, habla de su tristeza y sus planes de viajar a Tailandia

Poco a poco, el velo de secretismo que rodeaba a la familia de Daniel Sancho se ha ido rompiendo, tras más de un mes cumpliendo condena en la prisión de Koh Samui acusado del asesinato por degollamiento y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La primera en hablar fue Silvia Bronchalo ante los medios en su segunda visita a la cárcel a su hijo, después Rodolfo Sancho, tras varios comunicados de prensa, rompió su silencio también a las puertas del centro penitenciario. Ahora ha sido su abuela, Noela Aguirre, quien ha dejado a un lado la máxima de no hablar con los medios de comunicación.

Noelia, abuela de Daniel Sancho Gtres

Esta es la primera vez que la abuela de Daniel Sancho habla directamente a los micrófonos de los periodistas y lo hace para los redactores de ‘Europa Press’. La que fuese mujer del afamado actor Sancho Gracia ha desvelado cómo se encuentra en medio de la vorágine que ha supuesto el crimen cometido por su nieto en Tailandia. Se enteró la última de lo sucedido, porque su familia quiso protegerla de tan grande decepción, pero ahora se ha recuperado un poco del golpe emocional que le ha supuesto y reconoce estar “bastante bien”, aunque automáticamente confiesa que está “triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva. Nada más”, zanja rápidamente para evitar más preguntas.

La madre de Rodolfo Sancho no ha tenido la misma oportunidad que otros familiares de hablar con Daniel Sancho por videoconferencia. Prefieren evitarle el mal trago a recluso, pero especialmente a su abuela, para evitar sobresaltos que puedan afectar a su salud. “No, no he hablado con él, pero espero hacerlo en algún momento”, asegura con firmeza, además de adelantar que entre sus planes de futuro también está poner rumbo a Tailandia para reencontrarse con su nieto predilecto, a quien tendrá que ver entre las rejas de prisión: “Sí, en cuanto pueda”, confirma. Además, reconoce que le han mantenido al tanto de cómo está su nieto y físicamente se alegra de que no haya perdido su belleza: “Me ha dicho que está guapísimo como siempre. Bueno, nació guapo y se parece a Rodolfo, mi hijo, con esa barba”.

Primera fotografía de Daniel Sancho en prisión Cuatro

Noela Aguirre se ha mostrado cercana y accesible con la prensa, a pesar de que el resto de la familia parece tener cierta reticencia a mostrarle tan naturales frente a las cámaras. Sonada fue la primera intervención de su hijo en Tailandia, por la que después tuvo que pedir disculpas y matizar lo que se entendió como una actitud altiva y un tanto fría. Algo que ha querido excusar Noela: “Bueno, es que ustedes también tienen que entender que el pobre llega de un viajón, de ver a su hijo ahí”.

Todo lo contrario, con su madre, que tranquila ha hablado con los reporteros sin problemas, respondiendo a sus preguntas y manteniendo su firmeza a la hora de defender la inocencia de su nieto: “Por supuesto, confío en la justicia. Confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda”, añade, pese a que Daniel Sancho ya ha dejado clara su autoría en el asesinato de Edwin Arrieta, aunque las pruebas que hay contra él son suficientemente firmes.