Susana Saborido habría pedido la separación a Joaquín Sánchez: "Él no quiere"

Momentos muy convulsos para Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Su relación quedó en entredicho tras hacerse públicas supuestas deslealtades del exfutbolista, y la entrada en escena de José, el hermano de la andaluza, no ha hecho más complicar la situación.

El cuñado del deportista visitará esta noche el programa “¡De viernes!” con la clara intención de avivar la polémica. “(Mi hermana) es conocedora de todo pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz”, dice Saborido en el avance del programa, asegurando así que su hermana era consciente de las supuestas infidelidades de su marido pero que no lo dejó por mero interés económico.

Del mismo modo, José Saborido abordará detalles relativos a otras supuestas aventuras de Joaquín cuando era jugador del Betis, historias que pondrían de manifiesto que el matrimonio es “una farsa, un matrimonio que ha vendido veinte años de mentiras”.

Esta situación ha abierto un tremendo cisma entre Susana y Joaquín en los últimos días, tanto que ella ya habría pedido la separación al padre de sus hijas, tal y como ha confirmado María Patiño en “Ni que fuéramos Shhh”.

La periodista asegura que Saborido no puede más y quiere separar su camino del de Joaquín, una opción que este no contempla. “Yo no quiero, me siento mal y voy a luchar por recuperarla”, habría dicho el exfutbolista, siempre en boca de Patiño.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido Gtres

Por lo visto, Saborido ha pasado unos días muy complicados no solo por el terremoto que ha sacudido su matrimonio, sino por la delicada situación de salud de un familiar. Ha estado en el hospital junto a este pariente hasta que recibiera unos resultados, que por fortuna han sido positivos. “Su única alegría en este momento”, explica Patiño.

La presentadora de “Ni que fuéramos” ha añadido que José, el hermano de Susana Saborido que esta noche romperá su silencio en “¡De viernes!” no tiene un historial precisamente idílico: “Tiene condenas firmes por hechos muy graves, pero aun teniendo permiso para poderlo contar, me voy a quedar aquí”.

¿Quién es José Saborido?

Pero, ¿quién es José Saborido y por qué entra a escena en este momento complicado para la pareja? Se conocen pocos detalles sobre él, puesto que se ha mantenido alejado del foco hasta ahora, pero el boca a boca atesora detalles sobre su relación con su hermana y Joaquín que pueden explicar este inesperado paso al frente.

José y el futbolista gozaron de una buena relación desde que sus caminos se cruzaron por Susana. De hecho, compartían círculo de amigos y disfrutaron juntos de la noche sevillana en sus años de juventud. Tal era el vínculo que les unía que el exfutbolista es el padrino del hijo mayor de su cuñado.

Pero los años fueron pasando y la relación se fue desgastando, hasta que un problema entre la mujer de José y Susana terminó distanciando del todo a los hermanos. Hace más de un lustro que no tienen contacto, y la andaluza ni siquiera ha conocido a sus sobrinos pequeños, fruto de una nueva relación de su hermano con otra mujer. Ni siquiera un grave problema de salud de José fue capaz de acabar con el cisma que les separa.