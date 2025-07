José Ortega Cano se lesiona en medio de la polémica guerra por su nieta

José Ortega Cano no encuentra descanso y parece que la vida le vuelve a poner a prueba. Cuando había encontrado cierta paz y la presión mediática se había rebajado ante la ausencia de polémicas en su entorno, más allá de las habituales y las eternas, de nuevo está de actualidad. La muerte de su nuera Michu ha supuesto un mazazo para su familia. Era la madre de su nieta Rocío, hija de su vástago José Fernando, quien tan difícil situación afronta con su pequeña desde su encierro en un centro psiquiátrico de Madrid.

Michu ya dejó claro que su deseo es que su hija estuviese con la familia paterna, aunque los suyos no se lo pondrán fácil. José Fernando en un primer momento pensó que lo conveniente es que su hija siguiese al cuidado de su abuela Inma, pero ahora ha tomado la determinación de luchar por ella: “La niña se viene a Madrid conmigo. Si no puede estar conmigo, estará con mi hermana”, sentencia. Sobre esta delicada situación le han ido a preguntar a José Ortega Cano a las puertas de su casa. Allí los reporteros se han percatado de que estaba lesionado.

José Ortega Cano, lesionado en plena polémica

Mientras Tamara y Gloria Camila se han colocado en la primera línea de fuego, otros protagonistas buscan discreción. El diestro no quiere estar en medio del huracán y no piensa entrar al juego de aquellos que ven en su nieta la oportunidad de pasar por caja de plató en plató. No quiere alimentar dimes y diretes y de manera discreta ha puesto a trabajar a sus abogados en la custodia de la pequeña Rocío. Es lo único que le preocupa ahora. Eso y la rodilla, la cual le está jugando una mala pasada precisamente ahora.

José Ortega Cano, indiferente a las declaraciones de la hermana de Michu en televisión Europa Press

En la mañana de este jueves, cuando regresaba a su casa de las afueras de Madrid, José Ortega Cano se ha topado con cámaras y reporteros en su camino. Sabía a la perfección qué cuestiones entrarían en la conversación antes de escuchar la primera pregunta. Aun así, le sorprendió que la primera cuestión se saliese del guion y se interesase por su estado de salud, ante su apreciada cojera que le dificultaba caminar con normalidad. También por la rodillera que no pasaba desapercibida.

“Maestro, muy buenos días, lo primero, ¿qué le ocurre en la rodilla que vemos que tiene una rodillera?”, le preguntaba la periodista al verle aparecer calle abajo en las inmediaciones de su vivienda. Él guarda silencio, por lo que ella insiste en saber si “está bien” y entiende que se trata de “una lesión sin importancia”. José Ortega Cano guarda silencio y sus labios no se despegan cuando accede a su casa. No tiene intención a valorar las palabras de Gloria Camila en plató, ni mucho menos de la misma acción por parte de Tamara, la hermana de Michu. Eso, como ya dijo la colaboradora, será un tema que se tratará en los tribunales.