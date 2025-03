La hija de Martín Pareja-Obregón le demanda por segunda vez

Martín Pareja-Obregón no está teniendo unos días sencillos. El pasado sábado se cortó la coleta y se despidió de los ruedos en Huelva, aunque no ofreció el mejor de sus espectáculos en el albero. Pero quizá ahora se entienda el motivo y algo le mantenía con la mente más allá de su capote. Habría conocido que su hija Alejandra había interpuesto una nueva demanda contra él. La hija de Judith Rey ya le ganó en los tribunales cuando un juez condenó al diestro por abandono familiar, reconociendo los derechos de la joven.

Se comenta que él tenía intención de demandarla por las declaraciones públicas que ha hecho sobre él. Ahora tendrá nuevos motivos, pues su hija ha vuelto a sincerarse ante el mundo, tras haber acudido al amparo de la justicia de nuevo. Así lo ha hecho al contar su situación y el paso dado en ‘Y ahora Sonsoles’. A sus 19 años, la hija de Martín Pareja-Obregón le ha demandado por no hacer frente a los pagos correspondientes que le impuso un juez. Una situación que arrastraría desde marzo del año pasado. De ahí que este mismo 13 de marzo a las 13:53 horas exactamente, la joven daba el paso en Sevilla.

Alejandra denuncia públicamente a su padre

“A mí me corresponde que él me pase una manutención hasta los 23 años”, ha dejado claro la joven, que aún tendría derecho a esta prestación durante cuatro años más. Pero lleva uno sin cobrarlo. Al cumplirse los primeros doce meses sin pagar lo estipulado por un juez, Alejandra, asesorada por su abogado, ha dado el paso de iniciar acciones legales contra el torero: “Este tío hace de todo para no pagar”, le dice a Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3.

Mantiene que de los 200 euros que debe abonarle cada mes, tan solo le ingresa 30 o 40 euros. En Navidad fue algo más generoso: “Me dio 60 euros como algo excepcional”. Ya ha acumulado condenas por faltar a sus responsabilidades en años anteriores. De ahí que se le obligue a pagar 30.000 euros por los retrasos e indemnizaciones a su hija por los daños ocasionados. Y es que la justicia conoce sus movimientos y que el diestro puede hacer fácilmente al pago gracias a sus muchos negocios y también apariciones en televisión.

Aun así, se mantiene firme en que tendrá que hacer frente a su responsabilidad familiar, si no es por propio deseo, al menos sí por cumplir lo sentenciado. Esto le traerá problemas a Martín Pareja-Obregón, pues su hija ya ha dejado claro que tiene fuerzas suficientes para plantarle cara las veces que haga falta: “Se denuncia, se vuelve a denunciar y se vuelve a denunciar”.